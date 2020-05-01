  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yasağa aldırmayan sokaktaki bu çocukları gören yok mu?

Eskişehir’de küçük yaşta olan bazı çocukların yasağa aldırış etmeden dolaşması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:46:05 -
Yasağa aldırmayan sokaktaki bu çocukları gören yok mu?

Eskişehir’de küçük yaşta olan bazı çocukların yasağa aldırış etmeden dolaşması dikkat çekti.


Erenköy mahallesinde bulunan boş bir araziden 6-7 küçük yaşta çocuğun ot topladığını gören vatandaşlar duruma şaşırdı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında evden çıkmaları yasak olan çocuklar, anne ve babaları için getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırış etmeden sokaklara çıktı. Mahallede sosyal mesafeyi de ayarlayamayan çocuklar ellerinde bulunan kasaları topladıkları otlarla doldurdu. Çocukların bu kadar tedbirsiz davranmasını anne ve babalara bağlayan mahalle sakinleri ise yaşanan sorumsuzluğa karşı tepki gösterdi. Yasağa aldırış etmeden rahatlıkla dışarıda dolaşan çocukların maske takmadığı da görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı