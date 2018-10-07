Yaşadığımız olumsuzluklara bedenimiz de tepki veriyor

Nöropatik ağrı, merkezî ya da çevre sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan ağrıya verilen isimdir. Ma’zallah ömür boyu sürebilir..

Nöropatik ağrı, hastalar tarafından çeşitli şekillerde tarife çalışılır. En sık kullanılanı “batıcı, delici, saplanıcı, yakıcı, iğnelenme tarzında ağrı"dır. Ağrı çok şiddetli olabilir, uzun sürelidir ve standart ağrı kesici ilaçlara yanıt vermez. Özellikle bacaklarda ayaklarda, kol ve ellerde uyuşma, kas kuvvetsizliği olabilir.

Karıncalanma, yanma, iğnelenme ya da gıdıklanma hissi yapabilir.



Ağrı; özellikle bacaklar, ayaklar, kollar ve ellerde, diğer birçok ağrının aksine genellikle geceleri artar.

Nöropatik ağrıda, ağrının niteliği, zamanı, dağılımı, eşlik eden diğer belirtilerin dikkatle araştırılması önem taşır.

Nöropatik ağrı, şeker hastalarında çorap-eldiven tarzında ağrı oluşturur.

Nöropatik ağrıdan, ağrıya sebep olan hastalığın tedavi edilmesiyle kurtulmak mümkündür. Şeker hastalarında kan şekerinin sıkı kontrol altında tutulması önemlidir.

Nöropatik ağrı tedavisinin temelini ağız yolundan alınan ilaçlar oluşturmaktadır. Standart ağrı kesiciler yeterli olmaz.



Ayrıca çağın kabusu haline gelen stresi azaltma çabasının, ağrıdan kurtulmakta yararlı olduğu bilinmektedir.

● İyi beslenin

● Alkolden, sigaradan kaçının

● Toksik kimyasal maddelerle temas etmekten uzak durun

● Diyabetiniz varsa, kandaki şeker düzeylerinin iyi kontrol edilmesine özen göstermelisiniz..

Ma’zallah insanı canından bezdirir.

Nöropatik ağrıya sebep olan durumlar arasında

● böbrek yetersizliği,

● zona gibi enfeksiyonlar,

● şeker hastalığı,

● damar hastalıkları,



● alkolizm,

● bazı nörolojik hastalıklar

● ve kanser yer alır.

Bu gibi hastalıkları olan kişilerde uzun süreli ağrı ortaya çıktığında nöropatik ağrı olabileceği düşünülmelidir.