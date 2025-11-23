  • İSTANBUL
Gündem Yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli getirildi
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sonucunda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan ve oynatan 48 sosyal medya hesabı ile 12 web sitesi hesabını tespit etti. Toplam 60 hesaba Kars Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ortamında yasa dışı faaliyet gösteren hesaplara karşı kapsamlı bir sanal devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Bu çalışma, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında yürütüldü.

 

SİBER EKİPLER 60 HESABI TESPİT ETTİ

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis reklamı yayınını aktif olarak paylaşan ve bu yolla bahis oynatan toplam 48 sosyal medya hesabı ile bahis içeriklerine erişim sağlayan 12 web sitesi hesabı tespit edildi.

Siber ekipler, bu hesapların faaliyetlerini durdurmak için hukuki süreci başlattı. Kars Sulh Ceza Hakimliğine sunulan raporlar ve deliller doğrultusunda, söz konusu 60 hesaba erişim engeli getirilmesi yönünde karar alındı.

Hakimlik kararıyla birlikte yasa dışı bahis reklamı ve yayını yapan bu hesaplara Türkiye'den erişim kesilmiş oldu.

 

Erişim engeli kararının ardından Kars Emniyet Müdürlüğü, bu yasa dışı faaliyetleri organize eden ve yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

1
Yorumlar

KÖKSAL

Herkeslere ceza var,,, Galatasaray niye ceza almıyor. Batsın sizin adaletiniz...
