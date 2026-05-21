Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı
Hakkari’de yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklamaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 24’ü tutuklandı. Soruşturmada, şüphelilerin yaklaşık 6 milyar liralık yasa dışı işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Hakkari’de yasa dışı bahis ağına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Siber suçlar birimlerinin mali incelemelerle desteklediği çalışma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı finansal ağ deşifre edildi.
Soruşturmada, suçtan elde edilen paraların farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu, bu yapı üzerinden büyük bir para trafiği oluşturulduğu tespit edildi. Özellikle Hakkari bağlantılı şüphelilerin bulunduğu ağın işlem hacminin 6 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarından yola çıkılarak "yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı finansal ağ" deşifre edildi.
Bu kapsamda ülke genelinde "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi.
Söz konusu ağın Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin "6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı" belirlendi.
Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda, 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
