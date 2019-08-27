0553 313 94 23

Yaş üzüm alımları sürüyor

Kilis’te, yaş üzüm alımları özel sektör tarafından sürerken, üzümün kilosu 1 lira 25 kuruştan alınıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 13:29
Yaş üzüm alımları sürüyor

Kilis’te, yaş üzüm alımları özel sektör tarafından sürerken, üzümün kilosu 1 lira 25 kuruştan alınıyor.


Önemli bir bağcılık merkezi olan Kilis’te, Tekel Suma Fabrikasının kapatılmasından sonra üzüm üreticileri bağlarını sökmeye başladı. Her geçen gün üzüm bağlarının söküldüğü Kilis’te, bu yıl üzümlerin olgunlaşmasıyla birlikte yaş üzüm özel sektör tarafından 1 lira 25 kuruştan alınmaya başlandı. Üzüm üreticileri, yaş üzümün maliyetine alındığını ifade ederek, “Hiç para kazanmadan üzüm veriyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.


Bazı üzüm üreticileri ise üzümleri kurutarak pekmezlik olarak değerlendireceklerini ifade etti.


Üzüm tüccarı İsmail Yılmaz, üzüm fiyatlarının geçen yıla oranla yüksek olduğunu ifade ederek, “Bu yıl yeteri kadar yaş üzüm yok. Fiyatlar önceki yıllara oranla çok iyi, üreticiyi mağdur etmemeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da 127 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Aydın'da 127 düzensiz göçmen yakalandı
    2. ’’Azospermi hastaları da bebek sahibi..
    3. ABD’ye anlam yüklü mesaj! Erdoğan ve..
    4. "Urartu Müzesi" 9 yıl sonra yeni..
    5. Kızılay'dan 'suç duyurusu' açıklaması
    6. İranlı vekillerden Ruhani'ye Trump'la..
    7. "Balyoz'da kumpas" davası
    8. Fenerbahçe'de ayrılık! Tecrübeli file..
    9. Darıca Belediyesi’nden hurda sandal..
    10. İŞKUR MEB alımları MEB İŞKUR danışma..
    11. TSO, logo tasarım yarışması..
    12. Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası
    13. Gezgin arıcılık için mobil kovan
    14. Başkan Sayan Ahlat Avrasya Kültür..
    15. Yaş üzüm alımları sürüyor
    16. Mahalleye dönüşen orman köylerinde..
    17. Sivas’ta parklar yenileniyor
    18. Antalya’da metruk binada yangın
    19. Ricardo Quaresma'ya Süper Lig'den iki..
    20. Başpehlivan babanın basketçi oğlunun..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’