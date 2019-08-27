Yaş üzüm alımları sürüyor

Kilis’te, yaş üzüm alımları özel sektör tarafından sürerken, üzümün kilosu 1 lira 25 kuruştan alınıyor.

Önemli bir bağcılık merkezi olan Kilis’te, Tekel Suma Fabrikasının kapatılmasından sonra üzüm üreticileri bağlarını sökmeye başladı. Her geçen gün üzüm bağlarının söküldüğü Kilis’te, bu yıl üzümlerin olgunlaşmasıyla birlikte yaş üzüm özel sektör tarafından 1 lira 25 kuruştan alınmaya başlandı. Üzüm üreticileri, yaş üzümün maliyetine alındığını ifade ederek, “Hiç para kazanmadan üzüm veriyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

Bazı üzüm üreticileri ise üzümleri kurutarak pekmezlik olarak değerlendireceklerini ifade etti.

Üzüm tüccarı İsmail Yılmaz, üzüm fiyatlarının geçen yıla oranla yüksek olduğunu ifade ederek, “Bu yıl yeteri kadar yaş üzüm yok. Fiyatlar önceki yıllara oranla çok iyi, üreticiyi mağdur etmemeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.