0553 313 94 23

Yaş tamamlanmadan primler alınamaz

Murat Özdamar, bir okurumuzun emekliliğine ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

15 Ekim 2019 Salı 12:47
Yaş tamamlanmadan primler alınamaz

Soru: Ben 57 yaşındayım. Sigortam 1980 yılında başlamıştı. Şu ana kadar ancak 2800 gün sigorta primi ödeyebildim. Primim az olduğu için emekli de olamıyorum. Yatırdığım primlerimi alabilir miyim? Ali S.

Cevap: Sosyal sigorta sistemimizde yatan sigorta priminin iadesi olmuyor. Ancak emekli olmak için yaşı tamamlamasına rağmen sigortalılık süresi veya prim gün eksiği ya da hem sigortalılık süresi hem de prim gün eksiği bulunan ve bu nedenle emekli olamayanlar yatırılan primlerin güncel karşılığını alabiliyor. Bu uygulamanın adı toptan ödemedir. Sizin emeklilik yaşınız 60 olduğundan, 60 yaşına geldiğinizde prim ödemeleriniz emekli olmanıza yetmeyecek kadar az kalırsa toptan ödeme talep edebilir ve yatan primlerin güncel karşılığını alabiliriniz. Tavsiyem 60 yaşına kadar emekli olmaya yetecek kadar sigortalı çalışmanız. Eğer bu mümkün değilse priminizi 3600 güne çıkaracak kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemenizdir. Ayrıca askerlik süresini de borçlanabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:47
  1. sigorta primi
  2. Yatırdığım primlerimi alabilir miyim?
  3. Sosyal sigorta sistemi
  4. sigorta priminin iadesi
  5. emekli olmak
  6. sigortalılık süresi
  7. prim gün eksiği
  8. emeklilik yaşı
  9. prim ödemeleri
  10. askerlik süresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi
    1. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    2. Şehit polisin cenazesi törenle..
    3. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    4. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    5. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    6. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    7. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    8. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    9. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    10. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    11. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    12. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    13. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    14. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    15. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    16. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    17. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    18. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    19. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    20. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    21. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    22. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    23. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    24. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    25. Teröristler bir kez daha sivillere..
    26. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    27. Cep telefonu kullananları..
    28. Dualarımız Mehmetçik için
    29. Ekmek parası için çalışırken..
    30. Balıkesir’de sudan 16 milyon liralık..
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!