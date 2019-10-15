Yaş tamamlanmadan primler alınamaz

Soru: Ben 57 yaşındayım. Sigortam 1980 yılında başlamıştı. Şu ana kadar ancak 2800 gün sigorta primi ödeyebildim. Primim az olduğu için emekli de olamıyorum. Yatırdığım primlerimi alabilir miyim? Ali S.

Cevap: Sosyal sigorta sistemimizde yatan sigorta priminin iadesi olmuyor. Ancak emekli olmak için yaşı tamamlamasına rağmen sigortalılık süresi veya prim gün eksiği ya da hem sigortalılık süresi hem de prim gün eksiği bulunan ve bu nedenle emekli olamayanlar yatırılan primlerin güncel karşılığını alabiliyor. Bu uygulamanın adı toptan ödemedir. Sizin emeklilik yaşınız 60 olduğundan, 60 yaşına geldiğinizde prim ödemeleriniz emekli olmanıza yetmeyecek kadar az kalırsa toptan ödeme talep edebilir ve yatan primlerin güncel karşılığını alabiliriniz. Tavsiyem 60 yaşına kadar emekli olmaya yetecek kadar sigortalı çalışmanız. Eğer bu mümkün değilse priminizi 3600 güne çıkaracak kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemenizdir. Ayrıca askerlik süresini de borçlanabilirsiniz.