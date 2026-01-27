Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?

Ocak ayının son günlerine girilirken kar yağışıyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Akdeniz üzerinden gelen sistemlerle birlikte yaklaşık bir haftadır etkili olan lodos, batı bölgelerde yağmurla kendini gösterirken, hafta sonu için dikkat çekici bir değişim bekleniyor. Kuzeyden gelecek yeni sistemle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceği ifade edilirken, İstanbul için kar ihtimali yeniden güçlenmiş durumda. Bu tablo, yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

İstanbul’da kar yağacak mı?

Hava durumu değerlendirmelerine göre, Akdeniz kaynaklı sistemlerin etkisiyle batı bölgelerde lodos ve yağmur hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Ancak hafta sonuyla birlikte yön değiştiren hava hareketleri, kuzeyden gelen soğuk sistemlerin etkisini artırmasına neden olacak. Bu değişimle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar ne zaman bekleniyor?

Meteorolojik tahminlere göre pazar günü Trakya, Karadeniz Bölgesi ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilir. Asıl kritik sürecin ise pazar gecesi ve pazartesi günü yaşanacağı belirtiliyor. Bu zaman diliminde Marmara Bölgesi ile Anadolu’nun birçok noktasında kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

Pazartesi için kritik uyarı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hafta sonu sonrası için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Şen, kuzeyden gelecek sistemle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğini ve pazar gecesinden itibaren kar yağışının görülebileceğini belirtti. Yapılan değerlendirmeler, özellikle pazartesi günü İstanbul’da kar yağışının etkili olabileceğine işaret ediyor.

Yarıyıl tatili uzar mı?

“15 tatil” olarak bilinen yarıyıl tatili, mevcut takvime göre 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Okulların ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılması planlanıyor. Ancak kar yağışının beklenen şekilde etkili olması durumunda, özellikle pazartesi günü için okullarla ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.