  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Gazze için takvim hazır Trump’tan Güney Kore’ye ticaret darbesi: Gümrük tarifelerine dev zam İBB kreşinde darp ve istismar iddiası! Olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı Avrupa'da Rus gazı devri kapanıyor: Tarih resmen açıklandı Trump’tan İran kapısında "Armada" resti: Devasa filomuz bölgeye ulaştı Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir? Ankara’da kritik Hamas zirvesi! Hakan Fidan’dan Gazze mesajı Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?
Eğitim Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?
Eğitim

Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?

İstanbul için kar uyarıları yeniden yapılmaya başladı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler “İstanbul’da tatil uzar mı?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılır?

Ocak ayının son günlerine girilirken kar yağışıyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Akdeniz üzerinden gelen sistemlerle birlikte yaklaşık bir haftadır etkili olan lodos, batı bölgelerde yağmurla kendini gösterirken, hafta sonu için dikkat çekici bir değişim bekleniyor. Kuzeyden gelecek yeni sistemle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceği ifade edilirken, İstanbul için kar ihtimali yeniden güçlenmiş durumda. Bu tablo, yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

 

İstanbul’da kar yağacak mı?

Hava durumu değerlendirmelerine göre, Akdeniz kaynaklı sistemlerin etkisiyle batı bölgelerde lodos ve yağmur hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Ancak hafta sonuyla birlikte yön değiştiren hava hareketleri, kuzeyden gelen soğuk sistemlerin etkisini artırmasına neden olacak. Bu değişimle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

 

İstanbul’da kar ne zaman bekleniyor?

Meteorolojik tahminlere göre pazar günü Trakya, Karadeniz Bölgesi ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilir. Asıl kritik sürecin ise pazar gecesi ve pazartesi günü yaşanacağı belirtiliyor. Bu zaman diliminde Marmara Bölgesi ile Anadolu’nun birçok noktasında kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

 

Pazartesi için kritik uyarı

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hafta sonu sonrası için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Şen, kuzeyden gelecek sistemle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğini ve pazar gecesinden itibaren kar yağışının görülebileceğini belirtti. Yapılan değerlendirmeler, özellikle pazartesi günü İstanbul’da kar yağışının etkili olabileceğine işaret ediyor.

 

Yarıyıl tatili uzar mı?

“15 tatil” olarak bilinen yarıyıl tatili, mevcut takvime göre 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Okulların ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılması planlanıyor. Ancak kar yağışının beklenen şekilde etkili olması durumunda, özellikle pazartesi günü için okullarla ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

 

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Gündem

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Aktüel

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı

Yaşam

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23