Yarışın ritmi değişiyor! Škoda’nın yeni “komuta aracı” Peaq Tour de France’ta

Škoda, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu Tour de France’ın ana partneri olarak 23. yılını kutlarken, markanın yeni elektrikli modelleri Epiq ve Peaq de yarış boyunca ilk kez geniş kitlelerle buluşuyor. 4-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 113. Tour de France kapsamında Škoda’nın yeni amiral gemisi Peaq, hareketli komuta merkezi olarak görev yapan ikonik “Kırmızı Otomobil” olacak. 21 etabın 12’sinde Peaq görev yaparken, kalan dokuz etapta ise mobil komuta merkezi olarak şarj edilebilir hibrit Superb iV kullanılacak.

Škoda, organizasyon kapsamında yarış yetkililerinin kullanımına 225 araçlık filo sağlayacak. Marka ayrıca geleneksel olarak yeşil mayonun sponsorluğunu üstlenmeye devam ederken, etap ve klasman kazananlarına verilecek kupaları da Modern Solid tasarım dilinden ilham alan yeni tasarımıyla hazırladı.

Tour de France, Škoda’nın tamamen elektrikli ürün gamına katılan yeni Epiq ve Peaq modellerinin de ilk kez geniş kitlelere tanıtılacağı organizasyon olacak. Şehir odaklı kompakt SUV Epiq, markanın giriş seviyesindeki elektrikli modelini temsil ederken, yedi koltuklu SUV Peaq ise Škoda’nın yeni elektrikli amiral gemisi olarak ürün gamının zirvesinde yer alıyor.

Efsanevi yarış 26 Temmuz’da tamamlanacak

Bu yıl 113. kez gerçekleştirilecek Tour de France, 4 Temmuz’da İspanya'nın Barselona kentinden başlayacak ve 26 Temmuz’da Paris’teki Champs-Élysées Bulvarı'nda sona erecek. Yarış tarihinde üçüncü kez İspanya’dan start alacak organizasyonda 23 takımdan 184 bisikletçi, 3 bin 333 kilometrelik parkurda toplam 54 bin 450 metrelik tırmanışı tamamlamak için mücadele edecek.

Škoda, Tour de France heyecanını yalnızca yarış parkuruyla sınırlı tutmayarak bisiklet tutkunları için birçok özel deneyim sunuyor. Markanın sponsorluğunu üstlendiği resmi Tour de France mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar yarışı anlık olarak takip edebilirken, WeLoveCycling platformunda yarış haberleri, perde arkası içerikler ve çeşitli ödüllü yarışmalar da yer alıyor.

Škoda, Modern Solid tasarım diline sahip yeni kupalar hazırladı

Škoda, Tour de France iş birliğinin 23. yılında yarışın kazananlarına verilecek kupaları da yeniledi. Škoda Design ekibi tarafından tasarlanan yeni kupalar, markanın Modern Solid tasarım dilinden ilham alan minimalist çizgileriyle dikkat çekiyor. Güçlü dikey hatlara sahip tasarım, hız ve üst düzey sportif performansı simgeliyor.

Marka, uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da puan klasmanı liderine verilen yeşil mayonun sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca genel klasman birincisi, puan klasmanı lideri, dağ klasmanı kazananı ve en iyi genç bisikletçiye verilecek kupalar da Škoda tarafından hazırlandı.

Bisiklet, Škoda’nın köklü mirasının merkezinde

Škoda’nın A.S.O. ve Tour de France ile uzun yıllara dayanan iş birliği, markanın profesyonel bisiklet sporuna verdiği güçlü desteği yansıtıyor. 1895 yılında bir bisiklet üreticisi olarak yola çıkan Škoda, bugün de bisiklet sporunu marka mirasının önemli bir parçası olarak sahiplenmeye devam ediyor.

Škoda, Tour de France’ın yanı sıra kadınlar kategorisindeki Tour de France Femmes avec Zwift’in de beşinci kez ana partneri olurken, La Vuelta, L’Étape ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) çatısı altında düzenlenen önemli organizasyonlara da destek veriyor. Škoda böylece hem profesyonel sporcuların hem de amatör bisiklet tutkunlarının yanında yer alarak, bisiklet kültürünü farklı disiplinlerde ve geniş kitlelerle buluşturuyor.

Türkiye’de de bu vizyonunu sürdüren Škoda, Yüce Auto-Škoda sponsorluğunda düzenlenen L’Étape Türkiye Serisi’ne desteğini bu yıl da devam ettiriyor. Marmaris ve İstanbul etaplarında gerçekleştirilen organizasyonla Tour de France ruhunu Türkiye’ye taşıyan marka, amatör bisikletçilere uluslararası standartlarda yarış deneyimi sunulmasına katkı sağlıyor.