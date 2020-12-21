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Otomotiv Yaris üretimi 4 milyon adete ulaştı
Otomotiv

Yaris üretimi 4 milyon adete ulaştı

Toyota’nın Fransa’daki fabrikası, dört milyonuncu Yaris üretimini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:35:00 -
Yaris üretimi 4 milyon adete ulaştı

4 milyonuncu model kırmızı ve siyah bi-tone renkler ile dördüncü nesil hibrit motor sistemine sahip. Bu otomobilde aynı zamanda segmentinin lider aktif ve pasif güvenlik özellikleri standart olarak bulunuyor. 1999’da tanıtılan 2000 senesinde Yılın Otomobili seçilen Yaris, Toyota için satış ve marka profilini yükseltme açısından büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Her geçen yıl satışlarını artıran Yaris’in, 2019’da üçüncü jenerasyonu, Avrupa’da 224 bin civarında satış elde ederek Toyota’nın Avrupa satışlarının yüzde 22’sini temsil etti ve segmentinde ise yüzde 8 pay aldı. Avrupa’da üretilen dört milyonuncu Yaris ise dördüncü nesil model oldu. Dördüncü nesil Toyota Hibrit Sistemiyle donatılan ve 116 HP güç üreten Yaris, 3.7 lt/100 km ve 85 g/km CO2 emisyonu ile segmentinin en düşük tüketimi ile CO2 emisyonunu sunuyor

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