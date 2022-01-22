“Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz”

Törende yaptığı konuşmada mesleki ve teknik eğitimin önemini vurgulayan Başkan Asmalı, MÜSİAD’ın Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü olmak istediğini belirtti. Başkan Asmalı, nitelikli iş gücünün yetişmesini önemsediklerini ifade ederken, iş dünyası olarak mesleki becerileri yüksek iş gücü profilinin ara eleman değil aranan eleman olarak görüldüğünü söyledi. Mesleki ve teknik eğitimin önemini vurgulayan Başkan Asmalı, “İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ‘Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ projesi çerçevesinde oluşturulan marka okullar mesleki eğitime farklı bir soluk kazandırdı. MÜSİAD olarak bu girişime öncülük etmek büyük bir onur. Çünkü bizler gençlerimizin oluşturduğu potansiyelin farkındayız. Sadece tek bir sektör ya da belirli bir alan değil, her alanda nitelikli, gelişmiş, uzman beyinler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyor ve enerjilerine güveniyoruz. Türkiye geneline yayılan bu proje ile onlarca tematik lise oluşturulması, mesleki eğitime güç katacaktır” yorumunda bulundu. Genel Başkan Asmalı, “Bugünün Genç MÜSİAD’lı girişimci neferleri, yarının iş dünyasını şekillendirecek en önemli etken. Bu nedenle hem MÜSİAD’ımızın, hem de Genç MÜSİAD’ımızın kapıları gençlerimize sonuna kadar açık” diye konuştu.