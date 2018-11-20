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‘Yarını Kodlayanlar’ Çin’de dünya takımlarıyla yarışacak

“Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu'nu temsil eden “XSun Team” takımı, Aralık ayında Çin’de düzenlenecek MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’ne katılacak.

20 Kasım 2018 Salı 10:45
‘Yarını Kodlayanlar’ Çin’de dünya takımlarıyla yarışacak

Türkiye Vodafone Vakfı’nın yürüttüğü “Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu “XSun Team” takımı, Aralık ayında Çin’de düzenlenecek MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’ne katılacak. Çin’e gidecek olan “XSun Team”, 10’u aşkın ülkeden 350 takımın katılacağı büyük finalde mücadele edecek.

46 takım içinde üçüncü oldular

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Projemizin katılımcılarından, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu ‘XSun Team’ takımı, İstanbul’da düzenlenen MakeX Robotik Yarışması Türkiye Finali’nde 46 takım içinde 3’üncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Şimdi de Vakfımızın desteğiyle ülkemizi Çin’de temsil edecek takımlardan biri olacaklar. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:45
  1. İstanbul
  2. Türkiye Vodafone Vakfı
  3. Yarını Kodlayanlar
  4. Adana Vakıfbank Ortaokulu
  5. XSun Team
  6. MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali
  7. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel

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