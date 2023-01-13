Yarın son gün! EYT'de bilinmeyen detay

Türkiye son haftalarda EYT ile kalkıp EYT ile yatıyor. Milyonlar emekli olabilmek için hesaplamalarını yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detaylarını açıkladı. 14 destek kaleminden oluşan pakette, EYT’lilere kıdem tazminatı desteği dikkat çekti. Buna göre; işverene EYT yükü için 25 milyar lira kefaletle 34 milyar lira kredi sağlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, ek destek paketi gelebileceğini belirterek, EYT'lilere kıdem tazminat için devlet garantisinin detaylarını anlattı.

Vatan Gazetesi'nin haberinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamalarına yer verildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük KGF desteği resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek tek detayları duyurdu. 250 milyarlık kredi hacmi sağlayacak KGF paketini açıklayan Bakan Nebati, “İşverene EYT yükü için 25 milyar kefaletle 34 milyar TL kredi sağlanacak. 25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz” dedi. Bakan Nebati, söz konusu kredilerin kullandırılmasında hem kamu bankalarının, hem de özel bankaların devrede olacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç de “Bankaların, destek paketlerini hızlıca KOBİ’lerle buluşturarak, devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda. 250 milyar liralık kredi paketi, 2023’ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerden sonra ise KGF kapsamında kullandırılacak EYT paketinim detayları merak konusu oldu. Kıdem tazminatı için kullandırılacak kredi desteği ile ilgili gazetevatan.com’a değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, “25 milyar liraya ek bir paket daha açıklanabilir” dedi, 14 Ocak ve sonrasında başvuru yapanlar için maaş detayını açıkladı.

Kıdem tazminatı almak için bir yıl çalışma şartı olduğunu ve emeklilikle ilgili yazıyı çalıştığı kuruma verenlerin otomatik olarak kıdem tazminatını alabileceğini belirten Yılmaz, “Şu an EYT ve kıdem tazminatı yasasının bir bütünleşmesi var, bununla ilgili işverenler bütçenin yetersiz olduğundan şikayetçiydi. Çünkü şu anda 2 milyon 250 bin kişi aynı anda emekli olacak ve bu da işverenlere bir yük getiriyor. İşveren de bu yükten dolayı kredi talebinde bulundu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Vedat Bilgin, bu anlamda talepleri müspet anlamda karşıladı. Dünde sayın Maliye Bakanımız, bununla ilgili 250 milyar TL'lik bir kredi paketi açıkladı. Bunun 25 milyarlık kısmını direkt işverenlere verilecek. İşveren tarafından baktığınız zaman uluslararası raporlama sistemi üzerinden bunun zaten karşılık bulması lazımdı” dedi.

'EK paket gelebilir'

Paketin 6 ay geri ödemesiz, 36 ay taksitli olması işverenlerin bütçesini olumlu anlamda rahatlatacağını ifade eden Yılmaz, “Faiz oranlarının çok düşük olması ve hükümetin her zaman yatırım, istihdam ve ihracat ilkesi ile hareket etmesinden dolayı da işverenlere bir rahatlama sağlayacak. Yine paket detaylarına baktığımızda kredi limitleri düşmeyecek, bu da esnaf ve şirketler açısından çok olumlu yönde olacak. Çünkü ticaret ile uğraşan tüm esnaf ve şirketlerin, bankalar nezdinde bir kredi limiti vardı. Bu limit kıdem tazminatından dolayı kullanıldığı takdirde ticari anlamda bir kaynak eksilmesinin yolunu tamamen kapatmış oldu. Bu da çok büyük bir avantaj getirdi. 25 milyar liralık paket, bir nebze az görünüyor olabilir fakat ilerleyen günlerde, ek bir destek paketinin açıklanacağını ben tahmin ediyorum. Bazı sivil toplum örgütleri esnaf grupları, 25 milyar liralık paketin yetmeyeceği yönünde görüş bildirdi ve bunun üzerinde bir talepte bulundu. Bu paket yetmediği takdirde hazine destekli KGF’nin limitlerinin artırılacağını tahmin ediyorum” öngörüsünde bulundu.

Yılmaz, 250 milyar liralık paketin 14 alt başlığı olduğunu ve her sektöre ayrı bütçeler ayrıldığını hatırlatarak, “Bundan dolayı KGF'den ayrılacak kıdem tazminatı 25 milyar TL olarak açıklandı. İlerleyen zamanda, bunda ekstra bir yükseltme gelebilir diye tahmin ediyorum. Şu anda çalışma hayatına ilişkin işçi ve işveren adına bir çok kolaylık getiriliyor, bu kapsamda da alınan taleplerin hepsine olumlu dönüşler oluyor. Bu paketin yetmeyeceği konusunda bir talep olursa limitlerin artacağı yönünde kanaatim mevcut” dedi.

'Devlet güvencesi'

KGF üzerinden verilen kredilerin, önceki dönemlerde de hazine destekli verildiğini hatırlatan Yılmaz, “Bazı işverenlerin KGF kredilerini alıp, kendi işlerinin dışında farklı amaçta yatırıma kullandı. Bunlar genellikle gayrimenkul alımı ile sonuçlandı. Bununla ilgili hükümet, KGF kapsamında şu an çıkan 250 milyar TL'nin kendi amacına uygun kullandırılmasını önemsiyor ve bunlarla ilgili teknik denetimleri sıkı sıkıya takip edeceği mesajı veriyor. Bu kapsamda kıdem tazminatlarının direkt olarak işçinin banka hesabına yatırılacağına ilişkin duyumlarımız söz konusu.

Yani süreç şu şekilde işlenecektir; siz EYT'li iseniz emekli olacaksanız, gidip kıdem tazminatı hak ettiğinize ilişkin SGK’dan ilgili yazıyı alacaksınız ve bunu işverene ileteceksiniz. İşveren de KGF kredisi başvurusunda bulunup ilgili bankalara, özel ve devlet bankalarına kredi talebinde bulunacak. Ve devamında krediniz onaylandığı takdirde de bu para direkt işverenin hesabına değil de işçinin hesabına yatırılacak. Dolayısı ile burada hizmetin tam anlamı ile yerine ulaşmasıyla sağlanacak. Kısaca kıdem tazminatına devlet güvencesi gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Son gün 14 Ocak

Kamuda çalışan işçiler ücretlerini ayın 15’inde alıyorlar. Bu nedenle kamu işçilerinin 14 Ocak 2023 tarihine kadar vereceği emeklilik dilekçeleri, 2022 yılında verilmiş sayılacak. 15 Ocak 2023 tarihinden sonra verilen dilekçeler ise 2023’te verilmiş kabul edilecek. Konuya ilişkin de kritik açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, “Son enflasyonun açıklanması ile yapılan yüzde 30'luk zammı alacaklar. Burada maaş anlamında küçük bir fark olabilir 2023 memur emeklileri bununla ilgili yine buradaki enflasyon verilerinden pay alacaklardır. Fazla bir kayıpları olmayacaktır. Kamu çalışanlarında emekliği sandığı için geçerli bir durum. SSK ve Bağ-Kur için değil” uyarısında bulundu.