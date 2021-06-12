Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Pek çok kişi 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı Pazar günü var mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

31 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların temmuz ayına kadar süreceğini ifade etmiş kararların vaka sayılarıyla ilgili olacağını belirtmişti. Hafta sonları cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazar günleri marketler, bakkallar, fırınlar vs 10.00-17.00 saatleri arasında açık durumda.