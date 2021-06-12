  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bölgede büyük gerilim! Öfkeli kalabalık Başbakan el-Kazımi'nin konvoyunu taşa tuttu
Vakalar arttı! Moskova'da tatil ilan edildi
İki kadın trafik içinde saç baş kavgaya tutuştu!
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den Libya hamlesi
Yaşam Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor?
Yaşam

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok çok kısıtlama uygulanıyor. Uzun süredir ülkemizde hafta sonu yasakları uygulanıyor. Peki, marketler yarın açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:16:00 -
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Pek çok kişi 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı Pazar günü var mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

31 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların temmuz ayına kadar süreceğini ifade etmiş kararların vaka sayılarıyla ilgili olacağını belirtmişti. Hafta sonları cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazar günleri marketler, bakkallar, fırınlar vs 10.00-17.00 saatleri arasında açık durumda.  

Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?
Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?

Sağlık

Aşı gönüllüsü kimler olabilir? Aşı gönüllüsü olma şartları nelerdi?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay