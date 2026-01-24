Yarın sınav var mı? 25 Ocak 2026 hangi sınav var?

Ocak ayının son günlerine girilmişken, öğrenciler ve veliler için günün en kritik başlığı sınav takvimi oldu. Kimisi son tekrarlarını tamamlamaya çalışıyor, kimisi ise “Sınav giriş belgesi nereden alınır?” diye araştırıyor. Peki, hafta sonu sınav var mı, 24-25 Ocak 2026’da hangi sınav uygulanacak?

Hafta sonu sınav var mı?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2026/1 İngilizce oturumu 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ancak 25 Ocak Pazar günü için herhangi bir sınav bulunmuyor.

e-YDS 2026/1 İngilizce sınavı nasıl yapılacak?

e-YDS, elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sınavda adayların İngilizce dil yeterliliği ölçülecek. e-YDS 2026/1 İngilizce sınavının sonuçları, sınavın yapıldığı gün olan 24 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.