Yarın PTT açık mı? Perşembe postaneler çalışıyor mu? 5 Mayıs 2022 PTT çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nın idrak edilmeye başlamasıyla beraber birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil olması nedeniyle çalışmaya ara verdi. Bayramda resmi tatilin hafta sonlarıyla birlikte 5 gün olması nedeniyle 5 Mayıs Perşembe günü PTT şubelerinin açık olup olmayacağı postanelerde işlem yapacaklarca merak ediliyor.

PTT'ler saat kaça kadar?

Bayram tatili sonrasında PTT şubeleri mesaisine 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT saat kaçta açılıyor?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.