Yarın PTT açık mı? Perşembe postaneler çalışıyor mu? 5 Mayıs 2022 PTT çalışma saatleri
“Perşembe günü PTT açık mı? 5 Mayıs 2022 Perşembe günü postaneler açık olacak mı?” sorularının yanıtı PTT'de işlem yapacak kişiler tarafından merak konusu oldu. Bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte 5 gün olması nedeniyle yarın (5 Mayıs Perşembe) mesaisine başlayacak olanlar Perşembe günü PTT, postaneler açık mı? sorusunu soruyor. İşte detaylar.
Ramazan Bayramı'nın idrak edilmeye başlamasıyla beraber birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil olması nedeniyle çalışmaya ara verdi. Bayramda resmi tatilin hafta sonlarıyla birlikte 5 gün olması nedeniyle 5 Mayıs Perşembe günü PTT şubelerinin açık olup olmayacağı postanelerde işlem yapacaklarca merak ediliyor.
PTT'ler saat kaça kadar?
Bayram tatili sonrasında PTT şubeleri mesaisine 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.
PTT saat kaçta açılıyor?
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.