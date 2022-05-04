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Ekonomi Yarın PTT açık mı? Perşembe postaneler çalışıyor mu? 5 Mayıs 2022 PTT çalışma saatleri
Ekonomi

Yarın PTT açık mı? Perşembe postaneler çalışıyor mu? 5 Mayıs 2022 PTT çalışma saatleri

“Perşembe günü PTT açık mı? 5 Mayıs 2022 Perşembe günü postaneler açık olacak mı?” sorularının yanıtı PTT'de işlem yapacak kişiler tarafından merak konusu oldu. Bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte 5 gün olması nedeniyle yarın (5 Mayıs Perşembe) mesaisine başlayacak olanlar Perşembe günü PTT, postaneler açık mı? sorusunu soruyor. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 17:12:00 - 2022-05-04 17:13:36
Yarın PTT açık mı? Perşembe postaneler çalışıyor mu? 5 Mayıs 2022 PTT çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nın idrak edilmeye başlamasıyla beraber birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil olması nedeniyle çalışmaya ara verdi. Bayramda resmi tatilin hafta sonlarıyla birlikte 5 gün olması nedeniyle 5 Mayıs Perşembe günü PTT şubelerinin açık olup olmayacağı postanelerde işlem yapacaklarca merak ediliyor.

PTT'ler saat kaça kadar?

Bayram tatili sonrasında PTT şubeleri mesaisine 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek. 

PTT saat kaçta açılıyor?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

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