Yarın okullar tatil mi? 2 Aralık’ta hangi illerde okullar kapalı?

Meteoroloji’nin hafta başı için duyurduğu kuvvetli yağış ve yer yer kar uyarıları, 2 Aralık Salı günü okulların durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi, herhangi bir ilde eğitime ara verildi mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi?

2 Aralık’ta okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji’nin uyarılarına rağmen hiçbir il valiliği tarafından henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Tatille ilgili bir gelişme olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

Hangi bölgelerde kar ve yağış etkili?

Bolu’nun yüksek kesimleri; Kartalkaya, Aladağ yaylaları ve Uludağ çevresinde kar yağışı görülürken; İstanbul, Adana, Mersin ve Hatay kıyı hatlarında kuvvetli sağanak rapor edildi. Ancak bu bölgelerde de okullar için tatil kararı bulunmuyor.