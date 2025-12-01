  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim Yarın okullar tatil mi? 2 Aralık’ta hangi illerde okullar kapalı?
Eğitim

Yarın okullar tatil mi? 2 Aralık’ta hangi illerde okullar kapalı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yarın okullar tatil mi? 2 Aralık’ta hangi illerde okullar kapalı?

Kuvvetli yağış ve kar uyarılarının ardından gözler 2 Aralık Salı gününe çevrilmiş durumda. Peki, hava koşulları nedeniyle herhangi bir ilde okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji’nin hafta başı için duyurduğu kuvvetli yağış ve yer yer kar uyarıları, 2 Aralık Salı günü okulların durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı. Öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi, herhangi bir ilde eğitime ara verildi mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi?

 

2 Aralık’ta okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji’nin uyarılarına rağmen hiçbir il valiliği tarafından henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Tatille ilgili bir gelişme olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

 

Hangi bölgelerde kar ve yağış etkili?

Bolu’nun yüksek kesimleri; Kartalkaya, Aladağ yaylaları ve Uludağ çevresinde kar yağışı görülürken; İstanbul, Adana, Mersin ve Hatay kıyı hatlarında kuvvetli sağanak rapor edildi. Ancak bu bölgelerde de okullar için tatil kararı bulunmuyor.

 

Diyadin’e yılın ilk karı yağdı
Diyadin’e yılın ilk karı yağdı

Yerel

Diyadin’e yılın ilk karı yağdı

‘Beyaz cennet’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
‘Beyaz cennet’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Gündem

‘Beyaz cennet’te kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!
Gündem

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Umre dönüşü Papa'nın Türkiye ziyareti üzerinden kendisine yüklenen laik Kemalist tayfaya cevap veren Halil Konakcı, "Papa gibi yaşayanlar, P..
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz
Ekonomi

Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, gıdaya erişim, üretici kârlılığı ve ithalata bağımlılık konusunda sert uyarılar yaparak, Türkiye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23