Yarın okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Her yıl 24 Kasım’da öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarının kutlandığı Öğretmenler Günü, bu yıl da öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Pazartesi gününe denk gelen bu özel gün öncesi, “Okullar yarın tatil mi?”, “Dersler yarım gün mü olacak?” sorularına cevap aranıyor. Peki, yarın okul var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Mevcut resmi takvime göre 24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle, pazartesi gününe denk gelen 24 Kasım’da kamu kurumları, okullar, bankalar ve özel sektör normal düzeninde çalışmaya devam edecek.

Yarın okullar tatil mi?

24 Kasım Pazartesi günü okullar tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında tam gün eğitim yapılacaktır.

Okullar yarım gün mü?

Öğretmenler Günü için yarım gün uygulaması bulunmamaktadır. Resmi takvimde 24 Kasım için herhangi bir kısmi tatil kararı yer almıyor.