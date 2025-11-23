  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Eğitim Yarın okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
Eğitim

Yarın okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yarın okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Yeni hafta öncesinde hem öğrenciler hem veliler, “Okullar yarım gün mü, tatil var mı?” sorusuna cevap arıyor. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Her yıl 24 Kasım’da öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarının kutlandığı Öğretmenler Günü, bu yıl da öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Pazartesi gününe denk gelen bu özel gün öncesi, “Okullar yarın tatil mi?”, “Dersler yarım gün mü olacak?” sorularına cevap aranıyor. Peki, yarın okul var mı?

 

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Mevcut resmi takvime göre 24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle, pazartesi gününe denk gelen 24 Kasım’da kamu kurumları, okullar, bankalar ve özel sektör normal düzeninde çalışmaya devam edecek.

 

Yarın okullar tatil mi?

24 Kasım Pazartesi günü okullar tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında tam gün eğitim yapılacaktır.

 

Okullar yarım gün mü?

Öğretmenler Günü için yarım gün uygulaması bulunmamaktadır. Resmi takvimde 24 Kasım için herhangi bir kısmi tatil kararı yer almıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı: "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı: "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı”

Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı: "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı”

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23