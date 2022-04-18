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Spor Yarın kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı izle
Spor

Yarın kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı izle

19 Nisan Salı günün maçları | Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 19 Nisan Salı günü kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-04-18 22:58:00 -
Yarın kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı izle

Pek çok ligde 19Nisan Salı günü müsabakalar oynanacak. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var?

Yarın kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı 19 Nisan Salı günü başlayacak. Kupada yarı finalin ilk maçında Trabzonspor, yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

Yarı finaldeki diğer mücadelede ise 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final

20.30 Trabzonspor-Kayserispor                A Spor

1.Lig

13.30 Ümraniyespor-Keçiörengücü                        TRT Spor, beIN Max

16.00 Denizlispor-İstanbulspor                 TRT Spor, beIN Max 2

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği                  TRT Spor, beIN Max

AFC Şampiyonlar Ligi

14.00 Vissel Kobe-Kitchee           D Smart kalan 90

14.00 Sydney FC-Gia Lai                               Spor Smart

17.00 Yokohama Marinos-Jeonbuk         Spor Smart 2

Hazırlık maçı

17.00 Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk     TV8

Norveç 1. Ligi

19.00 Esane-Stabaek     Bilyoner

19.00 KFUM Osla-Raufoss

19.00 Mjondalen-Stjordals Blink               Bilyoner

19.00 Ranheim-GrorudBilyoner

19.00 Sandnes-Kongvisger          Bilyoner

19.00 Skeid-Brann          Bilyoner

19.00 Sogndal-Bryne     Bilyoner

Hollanda Eredivisie

19.45 Vitesse-Sparta Rottendam             Bilyoner

21.00 ADO Den Haag-Jong PSV  Bilyoner

İspanya La Liga

20.00 Mallorca-Alaves   Bilyoner, Spor Smart 2

22.00 Real Betis-Elche   D Smart kalan 90

22.30 Villarreal-Valencia              Bilyoner, Spor Smart 2

Danimarka Süper Ligi

20.00 Randers-Silkeborg              Bilyoner

İsveç Superettan

20.00 Trelleborgs-Östersunds   Bilyoner

İskoçya Championship

21.45 Quenn Of South-Inverness             Bilyoner

Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final

21.45 Hamburg-Freiburg             Spor Smart

İtalya Kupası Yarı Final

22.00 Inter-Milan            TRT Spor, Bilyoner

İngiltere Premier Lig

22.00 Liverpool-Manchester Utd             S Sport

 

 

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