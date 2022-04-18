Yarın kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı izle
19 Nisan Salı günün maçları | Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 19 Nisan Salı günü kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Pek çok ligde 19Nisan Salı günü müsabakalar oynanacak. Futbolseverler ise hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var?
Yarın kimin maçı var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı 19 Nisan Salı günü başlayacak. Kupada yarı finalin ilk maçında Trabzonspor, yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.
Yarı finaldeki diğer mücadelede ise 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final
20.30 Trabzonspor-Kayserispor A Spor
1.Lig
13.30 Ümraniyespor-Keçiörengücü TRT Spor, beIN Max
16.00 Denizlispor-İstanbulspor TRT Spor, beIN Max 2
18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği TRT Spor, beIN Max
AFC Şampiyonlar Ligi
14.00 Vissel Kobe-Kitchee D Smart kalan 90
14.00 Sydney FC-Gia Lai Spor Smart
17.00 Yokohama Marinos-Jeonbuk Spor Smart 2
Hazırlık maçı
17.00 Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk TV8
Norveç 1. Ligi
19.00 Esane-Stabaek Bilyoner
19.00 KFUM Osla-Raufoss
19.00 Mjondalen-Stjordals Blink Bilyoner
19.00 Ranheim-GrorudBilyoner
19.00 Sandnes-Kongvisger Bilyoner
19.00 Skeid-Brann Bilyoner
19.00 Sogndal-Bryne Bilyoner
Hollanda Eredivisie
19.45 Vitesse-Sparta Rottendam Bilyoner
21.00 ADO Den Haag-Jong PSV Bilyoner
İspanya La Liga
20.00 Mallorca-Alaves Bilyoner, Spor Smart 2
22.00 Real Betis-Elche D Smart kalan 90
22.30 Villarreal-Valencia Bilyoner, Spor Smart 2
Danimarka Süper Ligi
20.00 Randers-Silkeborg Bilyoner
İsveç Superettan
20.00 Trelleborgs-Östersunds Bilyoner
İskoçya Championship
21.45 Quenn Of South-Inverness Bilyoner
Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final
21.45 Hamburg-Freiburg Spor Smart
İtalya Kupası Yarı Final
22.00 Inter-Milan TRT Spor, Bilyoner
İngiltere Premier Lig
22.00 Liverpool-Manchester Utd S Sport