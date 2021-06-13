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Yaşam Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak?
Yaşam

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak?

Korona yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sürecinde milyonlar kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Salgın süreciyle ilgili olarak son derece önemli kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Bu sebeple pek çok kişi kabine toplantısının tarihini yakından araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 19:31:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte yasakların kaldırılması bekleniyor. Bu sebeple de kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, nasıl kararlar çıkacağı merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman?

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Son olarak 31 Mayıs’ta kabine toplantısı yapıldı. NATO zirvesi sebebiyle 10 Haziran’a alınan kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle ertelendi. Bir sonraki kabine toplantısının 21 Haziran’da yapılması bekleniyor.

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