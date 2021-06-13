Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte yasakların kaldırılması bekleniyor. Bu sebeple de kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, nasıl kararlar çıkacağı merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman?

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine ne zaman toplanacak?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Son olarak 31 Mayıs’ta kabine toplantısı yapıldı. NATO zirvesi sebebiyle 10 Haziran’a alınan kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle ertelendi. Bir sonraki kabine toplantısının 21 Haziran’da yapılması bekleniyor.