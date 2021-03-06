Koronavirüs salgınında 1 Mart 2021 itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylelikle iller risk gruplarına ayrıldı ve kararlar uygulanmaya başladı. Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul’da cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmayacak. Ancak 6 Mart 21.00 ile 8 Mart Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar bu sebeple Pazar günü İstanbul’da kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, yarın marketler kaça kadar açık?

Yarın İstanbul'da marketler açık mı? Pazar günü marketler açılacak mı?

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sebeple marketler hafta içi 20.00’ye kadar hizmet veriyor.

Düşük ve orta riskli illerde hafta içi uygulanan 21.00-05.00 saatlerindeki kısıtlama hafta sonları da uygulanıyor. Söz konusu illerde hafta sonu gündüz saatlerinde bir kısıtlama söz konusu değil. Ancak yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi akşamı 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında yasaklar uygulanıyor.

İstanbul’da marketler Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu saatler arasında dışarı çıkabiliyor. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama günü dışarı çıkamıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 nolu numaraları arayarak Vefa Sosyal Birimleri’ne ulaşabilir.