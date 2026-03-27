Ortadoğu'da füze ve İHA alarmı! Hava savunma sistemleri devreye girdi!

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı olduğu belirtilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu. Başkent Abu Dabi ve Dubai dahil olmak üzere kritik bölgelerde siren seslerinin duyulduğu iddia edilirken, BAE ordusunun saldırıları engellemek için Patriot ve THAAD bataryalarını devreye soktuğu bildirildi.

Bölge ateş çemberinde: "Tüm tehditler imha edildi"

Bakanlık tarafından yapılan kısa açıklamada, hava sahasına yönelen tehditlerin başarıyla tespit edildiği ve yerleşim yerlerine ulaşmadan imha edildiği vurgulandı. İran ve vekil güçlerinin bölgedeki stratejik noktalara yönelik artan saldırganlığına karşı teyakkuz durumuna geçilirken, BAE halkına sükunet çağrısında bulunuldu. Saldırının yol açtığı olası hasar veya can kaybına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.