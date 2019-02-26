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Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27 Şubat Çarşamba İstanbul hava durumu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşli bir havaya bırakmıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları gelen kar yağışına karşı uyardı. İstanbul'da yarın 27 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak? İstanbul 27 şubat çarşamba hava durumu...

26 Şubat 2019 Salı 19:30
Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27 Şubat Çarşamba İstanbul hava durumu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşli bir havaya bırakmıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları gelen kar yağışına karşı uyardı. İstanbul'da yarın 27 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak? İstanbul 27 şubat çarşamba hava durumu...

İstanbul'da yarın kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısında vatandaşların dikkatli olunması istendi. Bu hafta yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarında düşüş olmuş ve ardından yağışlı bir hava etkili olmuştu. Kar yağışı geri dönüyor ve yurt genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesinde ise kar yağışı bekleniyor. Hava durumu verilerine göre parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği bildirildi. Sakarya ve çevresinde yağışlı bir hava etkili olacak. Rüzgar ise bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak esecek.

Bolu, Düzce ve Sakarya'da kar yağışı etkili olurken Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Kar yağışının sebep olabileceği buzlanma ve don olayı karşı vatandaşlar uyarılar yapılıyor.

Bursa'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olması beklebirken gece saatlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Hava sıcaklığı ise Bursa ve çevresinde 2 derece ile 6 derece arasında olacağı kaydedildi. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 3 derece ile 7 derece arasında olması bekleniyor ve İstanbul ve çevresinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu bir hava olması öngörülüyor.

Ege ve çevresinde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Konya'da parçalı ve çok bulutlu bir hava vatandaşları bekliyor. Gün içerisinde aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın doğusu ile Van ve Muş’un güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerine kadar güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:30
  1. Düzce
  2. Şırnak
  3. Van
  4. Tekirdağ
  5. Sakarya
  6. Muş
  7. Konya
  8. Kırklareli
  9. İstanbul
  10. Hakkari
  11. Bursa
  12. Bolu
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