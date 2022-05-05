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Spor Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:
Spor

Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 6 Mayıs Cuma akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın kimin maçı var? Süper Lig 36.hafta | Premier Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-05-05 20:57:00 -
Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:

6 Mayıs Cuma günü hem Süper Lig’de hem de Avrupa’nın pek çok liginde önemli maçlar oynanacak. Peki, yarın hangi maç hangi kanalda?

Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:

Süper Lig

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor

Japonya J.League

13.00 Cerezo Osaka-Iwata          Bilyoner

BAE Arap Körfez Ligi

17.00 Al Jazira-Ajman Club          Bilyoner

Rusya Premier Lig

18.00 Krylya Sovetov-Dinamo MoskovaBilyoner

Çekya 1.Ligi

18.00 Sigma Olomouc-Mlada Boleslav   Bilyoner

İtalya Serie A

19.45 Inter-Empoli          S Sport

22.00 Genoa-Juventus  S Sport

Hollanda Eerste Divisie

21.00 Almere-Jong AZ   Bilyoner

21.00 Excelsior-NAC Breda          Bilyoner

21.00 FC Emmen-ADO Den Haag              Bilyoner

21.00 Volendam-Eindhoven       Bilyoner

21.00 Helmond-Den Bosch                         Bilyoner

21.00 Jong Ajax-De GraafschapBilyoner

21.00 Jong PSV-Dordrecht          Bilyoner

21.00 Jong Utrecht-VVV Venlo  Bilyoner

21.00 Oss-Masstricht     Bilyoner

21.00 Roda-SC Telstar    Bilyoner

Almanya Bundesliga

21.30 Bochum-Armine BielfeldbeIN Max 1, tivibu spor 3

Almanya Bundesliga 2

19.30 f.Düseldorf-Darmstadt 98               beIN Sports 3, tivibu Spor 3, Bilyoner

Belçika Pro League        

21.45 Charleroi-Genk    Bilyoner

İngiltere EFL League 1

21.45 Sunderland-Sheffield        beIN Sports 4

Fransa Ligue 1

22.00 Lille-Monaco         beIN Sports 3

İspanya La Liga

22.00 Levante-Real Sociedad     Spor Smat, S Sport, Bilyoner

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