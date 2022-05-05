Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 6 Mayıs Cuma akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın kimin maçı var? Süper Lig 36.hafta | Premier Lig haftanın maçları
6 Mayıs Cuma günü hem Süper Lig’de hem de Avrupa’nın pek çok liginde önemli maçlar oynanacak. Peki, yarın hangi maç hangi kanalda?
Yarın hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 günün maçları:
Süper Lig
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor
Japonya J.League
13.00 Cerezo Osaka-Iwata Bilyoner
BAE Arap Körfez Ligi
17.00 Al Jazira-Ajman Club Bilyoner
Rusya Premier Lig
18.00 Krylya Sovetov-Dinamo MoskovaBilyoner
Çekya 1.Ligi
18.00 Sigma Olomouc-Mlada Boleslav Bilyoner
İtalya Serie A
19.45 Inter-Empoli S Sport
22.00 Genoa-Juventus S Sport
Hollanda Eerste Divisie
21.00 Almere-Jong AZ Bilyoner
21.00 Excelsior-NAC Breda Bilyoner
21.00 FC Emmen-ADO Den Haag Bilyoner
21.00 Volendam-Eindhoven Bilyoner
21.00 Helmond-Den Bosch Bilyoner
21.00 Jong Ajax-De GraafschapBilyoner
21.00 Jong PSV-Dordrecht Bilyoner
21.00 Jong Utrecht-VVV Venlo Bilyoner
21.00 Oss-Masstricht Bilyoner
21.00 Roda-SC Telstar Bilyoner
Almanya Bundesliga
21.30 Bochum-Armine BielfeldbeIN Max 1, tivibu spor 3
Almanya Bundesliga 2
19.30 f.Düseldorf-Darmstadt 98 beIN Sports 3, tivibu Spor 3, Bilyoner
Belçika Pro League
21.45 Charleroi-Genk Bilyoner
İngiltere EFL League 1
21.45 Sunderland-Sheffield beIN Sports 4
Fransa Ligue 1
22.00 Lille-Monaco beIN Sports 3
İspanya La Liga
22.00 Levante-Real Sociedad Spor Smat, S Sport, Bilyoner