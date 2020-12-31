Yarın cuma namazı olacak mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında namazı kılınacak mı?

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye genelinde bu akşam 21:00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi sabaha kadar sürecek. Peki yarın cuma namazı kılınacak mı? Kısıtlamada cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokak kısıtlamasına denk gelen Cuma namazı için bilgilendirme yaptı.

Yarın (1 Ocak Cuma) cuma namazı kılınacak mı?

1 Ocak cuma günü cuma namazı kılınacak mı? Kısıtlama sırasında cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla en yakın camiye gidebilecek. Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.