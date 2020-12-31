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İSLAM Yarın cuma namazı olacak mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında namazı kılınacak mı?
İSLAM

Yarın cuma namazı olacak mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında namazı kılınacak mı?

Korona tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşını 1 Ocak Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle cuma namazına gitmek isteyenler cuma günü cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı için yasak var mı? Yarın cuma namazı olacak mı? soruları sorulmakta idi. İçişleri Bakalığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Ocak Cuma günü cuma namazına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki yarın cuma namazı olacak mı? Cuma namazı kılınacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:10:00 - 2020-12-31 14:10:34
Yarın cuma namazı olacak mı? 1 Ocak Cuma yılbaşında namazı kılınacak mı?

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye genelinde bu akşam 21:00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi sabaha kadar sürecek. Peki yarın cuma namazı kılınacak mı? Kısıtlamada cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokak kısıtlamasına denk gelen Cuma namazı için bilgilendirme yaptı.

Yarın (1 Ocak Cuma) cuma namazı kılınacak mı?

1 Ocak cuma günü cuma namazı kılınacak mı? Kısıtlama sırasında cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla en yakın camiye gidebilecek. Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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