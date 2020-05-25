"Yarın Çok Genç Olacak" projesine katılan gençlerin yaşadıkları belgeselle anlatıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesine Ağrı, Hakkari ve Van'dan katılan lise öğrencilerinin Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki gezileri ve katıldığı etkinlikler belgeselle anlatıldı.

Lise öğrencisi 180 gencin, tarihi mekanları gezdiği, bilim ve teknolojik gelişmeleri yakından tanıdığı, kültür-sanat, spor alanındaki başarılı isimlerle sohbet ettiği ve çeşitli aktivitelere katıldığı "Yarın Çok Genç Olacak" projesinin belgeseli TRT Avaz'da yayınlandı.

Yönetmenliğini Neslihan Semerci'nin, yapımcılığını Emine Moğul'un üstlendiği belgeselde, Ağrı, Hakkari ve Van'dan gençlerin 16-24 Kasım 2019'da yaptıkları ziyaretler ve etkinlikler ekrana taşındı.

İlk durakları Çanakkale olan gençlerin, Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanını ziyaretleri ekrana geldi.

Ardından belgeselde, gençlerin İstanbul'da Pelit Çikolata Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı'nı gezmeleri, Boğaz turu ve 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni ziyaretleri anlatıldı.

İstanbul'da ayrıca İTÜ Teknokent ziyareti ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden lise öğrencileri, Türkiye'nin kültür, sanat, edebiyat, spor ve medya alanının önemli isimleriyle bir araya gelip söyleşi yaptı.

Milli sporcularla bir araya gelen ve bazı spor kulüplerinin antrenmanlarına katılan gençler, İstanbul'dan Sakarya ve Kocaeli'ne giderek otomobil üretim tesislerini ziyaret etti, üst düzey yöneticiler ile mühendislerle buluştu.

Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'ya giden öğrenciler, Anıtkabir, 2. Meclis ve müzeleri ziyaret etti.

TOBB-ETÜ Teknoloji Merkezi'ni de yakından inceleyen lise öğrencileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve spor alanında uluslararası başarılara imza atmış genç sporcularla bir araya geldi.

Belgesel, yarın da saat 15.55'te TRT Belgesel kanalında izleyicisiyle buluşacak.