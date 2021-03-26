Yarın (27-28 Mart) sokağa çıkma yasağı olmayan iller Hangi illerde hafta sonu kısıtlaması yok?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan son kararlar gereğince, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirli illerde kaldırıldı. Hafta içi kısıtlaması ise 81 ilde devam ediyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde yok?

Yarın (27-28 Mart) sokağa çıkma yasağı olmayan iller

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00’da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek. Bursa ve Ankara orta risk grubunda yer alırken, yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de ise sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar günü devam edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

27 Mart Cumartesi günü akşam 21.00’den, 29 Mart Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak.