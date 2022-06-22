Yarım pet şişeden çikolatalı kurabiye tarifi! Tırtıl kurabiye (Su şişesi ile)

Tırtıl Kurabiye (Su Şişesi İle) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olacak)

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı nişasta

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un (ben 2.5 su bardağı )

Tırtıl Kurabiye (Su Şişesi İle) Tarifi Nasıl Yapılır?

oda ısısında yumuşamış margarin ve pudra şekeri macun gibi olana kadar karıştırılır ve üzerine un, nişasta ve kabartma tozu eklenerek yoğurulur, ilk etapta hiç hamur olmayacak gibi geliyor ama biraz uğraşmak gerekli ,elimize yapışmayana kadar un ekleyeyim, tereyağı görünümünde bir hamur oluyor

şimdi şekil verelim. Kendi yaptığımız (pet şişe ilede yapabilirsiniz) su şişesi kalıpla şekil vereceğiniz şişenin kapağına yıldıza benzer bir şekil çizip bıçakla kesiyoruz ,şişenin arkasında keselim ve şişeyi yağlayalım ,hamur biraz zor çıkıyor elinizle kapağa doğru bastırarak hamurdan tırtıl şekli çıkmasını sağlayalım ,istediğiniz boya gelince koparıp tepsiye dizelim ve 180 derecede hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Kolay gelsin.

Çikolatalı Tırtıl Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Yoğurma kabımıza ılımış margarini, yumurtayı, pudra şekerini alıp, krema kıvamına gelene kadar karıştıralım. Daha sonra azar azar un ekleyerek, diğer malzemeleri de ekleyip, kulak memesi kıvamında yumuşak ve ele yapışmayan hamur elde edelim. Hamurdan tırtıl şekli çıkmasını sağlayalım. Afiyet olsun