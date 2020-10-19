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Aktüel Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim
Aktüel

Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Mete Duman yeniden aynı göreve seçildi - 5. Hukuk Dairesinin yeni başkanı 16. Hukuk Dairesi Üyesi Ümran Görmez, 10. Hukuk Dairesinin yeni başkanı aynı daire üyesi Mustafa Taş oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:42:11 -
Yargıtayın hukuk dairelerinde seçim

ANKARA (AA) - Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, görev süreleri dolan 3, 5. ve 10. hukuk daireleri için seçim yapıldı.

Yargıtayın açıklamasına göre, 14 Ekim'de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı Mete Duman yeniden getirilirken, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına 16. Hukuk Dairesi Üyesi Ümran Görmez ile Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Mustafa Taş seçildi.

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