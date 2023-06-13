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Siyaset Yargıtay'dan HDP'ye ödenen hazine yardımına bloke talebi
Siyaset

Yargıtay'dan HDP'ye ödenen hazine yardımına bloke talebi

Yeniakit Publisher
2023-06-13 08:26:00 -
Yargıtay'dan HDP'ye ödenen hazine yardımına bloke talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etti.

Başsavcılık, HDP'ye seçim yılı dolayısıyla ödenen Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Partinin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmadığına işaret eden Başsavcılık, seçim yılı dolayısıyla fazladan ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bu nedenle bloke konulmasını istedi.

Başsavcılığın bu talebini Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak.

HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin bu kararın kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından ele alınmıştı. Heyet, 9 Mart'ta partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmıştı.

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