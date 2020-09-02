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Gündem Yargıtay'dan Fetullah Gülen'in kardeşi hakkında karar
Gündem

Yargıtay'dan Fetullah Gülen'in kardeşi hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'in 10 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:58:00 -
Yargıtay'dan Fetullah Gülen'in kardeşi hakkında karar

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün elebaşısı hain Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'in 10 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık hakkındaki İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yönelik temyiz incelemesi tamamlandı.

Yargıtay kararını verdi! Gülen'in kardeşine soğuk duş

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Kutbettin Gülen hakkında verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasına hükmetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olduğu, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve yasada öngörülen suç tipine uyduğu bildirildi.

2 Ekim 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada tutuklanan FETÖ elebaşısının kardeşi Kutbettin Gülen, İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de 2. Ceza Dairesi mahkeme kararını hukuka uygun bulmuştu.

Dosya, temyiz için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti.

 

 

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