THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Yargıtay'dan emsal karar! Ödenmeyen kira haksız tahrik sayılmadı

Yargıtay, borcunu ödemeyen kiracısını öldüren sanığa "haksız tahrik indirimi" uygulayan yerel mahkemenin kararını bozdu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:07
Yargıtay'dan emsal karar! Ödenmeyen kira haksız tahrik sayılmadı

Ankara'da sahibi olduğu mülkü iş yeri olarak kiraya veren kişi, borcunu aksatması nedeniyle kiracısıyla birkaç kez tartışma yaşadı.

Borcunu ödemeyen kiracısından iş yerini tahliye etmesini isteyen mülk sahibi, mülkünden çıkmaması nedeniyle sinirlenerek iş yerine gittiği kiracısıyla kızına hakaret etmeye başladı. Çıkan kavgada mülk sahibi tarafından bıçaklanan kiracı hayatını kaybetti.

Sanık hakkında kasten öldürme ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından dava açıldı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde düzenlenen kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın suçu, kiracının borcunu ödememesi nedeniyle haksız tahrik altında işlediğine karar veren yerel mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca sanığın cezasını 15 yıl olarak belirledi. Sanık, kasten yaralamaya teşebbüs suçundan ise beraat etti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.

Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

"Üst sınırdan ceza tayin edilmeli..."
Bozma kararında, sanık ile maktul arasındaki kira ilişkisinin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu ve bu nedenle kira borcunun ödenmemesi durumunun başlı başına haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına konu olamayacağı vurgulandı.

Kararda, olay öncesinde de maktul ile sanık arasında kira borcunun ödenmemesiyle ilgili görüşmelerde maktulün sanığa küfür etmesi nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanabileceği ancak burada da 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nin 29. maddesi uyarınca üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

Dairenin kararında, 15 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza verilmesi bozma nedeni sayıldı.

Sanık hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan beraat hükmü yönünden yapılan incelemede de iddianameye göre sanığın bu suçu maktulün kızına yönelik işlediğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

Bu suçun mağdurunun, maktulün kızı olduğu belirtilen kararda, yerel mahkemenin ise suçun mağdurunun maktul kiracı olduğunu kabul ederek hüküm kurmasının bozmayı gerektirdiği bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:07
  1. Ankara
  2. Yargıtay
  3. Emsal Karar
  4. haksız tahrik
  5. kiracısını öldüren ev sahibi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da erkek cesedi bulundu
    1. Samsun'da erkek cesedi bulundu
    2. Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı
    3. Diyarbakır'da yaşlılara ATM’den para..
    4. Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3..
    5. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 kişi..
    6. İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in..
    7. Çeçenistan’da polis merkezine saldırı:..
    8. Vatan haini Cem Özdemir, ağzındaki..
    9. ‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz..
    10. UEFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    11. Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne..
    12. Almanya Başbakanı Angela Merkel:..
    13. Gaziantep’te 75 kilo esrar ele..
    14. AK Parti'nin bayram programı belli oldu
    15. Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi..
    16. Rusya'dan E-Vize açıklaması!
    17. Bedelli askerlikler ne zaman askere..
    18. Bir ilçe o gence ağladı! Bir hafta..
    19. Erdoğan'dan Uras ailesine başsağlığı!
    20. Lise nakilleri 3. nakil başvuruları ne..
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda