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Gündem Yargıtay'dan 'Ayhan Bora Kaplan' iddiasına yalanlama
Gündem

Yargıtay'dan 'Ayhan Bora Kaplan' iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-09-27 15:56:00 -
Yargıtay'dan 'Ayhan Bora Kaplan' iddiasına yalanlama

Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri Barış Kaba, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile görüşmesine ilişkin iddialar hakkında, "Adli yargının tepe noktasındaki köklü bir kuruluş ve mensuplarına yapılan mesnetsiz ithamlarla yargı ve yargı camiasını yıpratmanın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı aşikardır" dedi.

Yargıtay Başkanlığı Basın Müşaviri Barış Kaba, bazı internet haber sitelerinde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile görüşmesine ilişkin yer alan açıklamaları, sosyal medya hesabı X üzerinden kınadı.

İkili görüşmenin bazı haber sayfalarında Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını ifade eden Kaba, "Bazı yazılı, görsel, sosyal ve internet medya organlarında paylaşılan Yargıtay Başkanımız Sayın Mehmet Akarca'nın Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Engin Dinç'in kabulünü konu alarak mesnetsiz iddialar ve iftira niteliğindeki yorumları kınıyorum. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın söz konusu kabulü, diğer devlet erkânının da her daim yaptığı gibi devletin her kademesinden yargı ve kamu bürokratları ile gerçekleştirdiği rutin kabullerden biridir" dedi.

Nezaket ziyareti hukuksuz görüşme olarak çarpıtıldı

Yapılan haberlerin gazetecilik mesleğinin ilke ve etik kuralları ile bağdaşmadığını kaydeden Kaba, şu ifadelere yer verdi:

"Bir nezaket ziyareti şeklinde gerçekleşen görüşmenin 'hukuksuz, etik dışı, soruşturma dosyasına el atma' gibi yorum ve iddialar şeklinde haberleştirilmesini bir basın mensubu olarak üzüntüyle karşılıyorum. Her meslekte olduğu gibi gazetecilik mesleğinin de ilke ve etik kurallarının olduğunu hatırlatmak isterim. Habercinin sanki o an oradaymış ve konuşmalara şahit olmuşçasına manipüle etme kastıyla haberleştirerek 'kulis haber' kisvesine sığınarak haberleştirmek medya etiği ile bağdaşmaz. Adli yargının tepe noktasındaki köklü bir kuruluş ve mensuplarına yapılan mesnetsiz ithamlarla yargı ve yargı camiasını yıpratmanın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı aşikârdır."

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