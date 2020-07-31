Yargıtay yaş meşe ağacını keseni affetmedi

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, babasına ait olduğunu ileri sürdüğü korudan bir adet yaş meşe ağacını kesen sanığın beraatini bozdu, sanığın Orman Kanunu'na aykırılıktan mahkumiyetine karar verilmesine hükmetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde orman memurları, bir meşe korusunda ağaç kesildiğini fark etti.

Ağacı kesen kişiyi bulan orman memurları, olayı tutanakla tespit ettikten sonra ilgili yerlere bildirdi.

Yaş meşe ağacını kesen kişi hakkında Orman Kanunu'na aykırılık suçundan dava açıldı.

Sivaslı Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan kişi, beraat etti.

Davaya katılmasına karar verilen orman idaresi vekilinin beraat kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesine geldi.

Yargıtay, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Gerekçede, davanın dayanağını oluşturan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 82. maddesi gereğince aksi sabit oluncaya kadar geçerli bulunan orman memurları tarafından imzalı suç tutanağında, sanığın meşe korusundan 1 adet meşe ağacını kestiğini beyan ettiği belirtildi.

Sanığın savunmasında, "ağaç kestiği yerin babasına ait tapulu arazisi olduğunu söylediği" aktarıldı.

Arazide yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda ise "sanığın babasına ait tapulu arazide göstermiş olduğu dip kök ile ele geçen emvalin, çapları ve yaş halkaları gözetildiğinde uyumlu olmadığının tespit edildiği" kaydedilen gerekçede, bu durum karşısında, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesinin bozma nedeni yapıldığı ifade edildi.

Gerekçede, "suça konu orman emvalinin müsaderesi hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi" de bozma nedenleri arasında sayıldı.