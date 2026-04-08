  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, o ülkede sinagog bombaladıklarını itiraf etti CHP'li belediyede skandal! Tekbir sesi suç sayıldı! Karahasanoğlu’ndan sert uyarı: " İsrail orada, İstanbul’da ne işiniz var?" O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu! Sözcü TV'de sular durulmuyor: Yılmaz Özdil'in ardından Genel Müdür Güney Öztürk de istifa etti Bağdat’ta tansiyon yükseldi: ABD üssü hedef alındı, bir eve roket isabet etti Şam’da tarihi zirve: Hakan Fidan, Fidan, Zelenski ve Şara Suriye’de neden buluştu? Sakın inanmayın! Sarı sitelerde sahte ilan tuzağı! Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi Yeni bir savaş mı başlıyor? Kuzey Kore o bölgeye roket fırlattı!
Yargıtay son noktayı koydu: WhatsApp yazışması ile işten çıkarmada emsal karar
Gündem

Yargıtay son noktayı koydu: WhatsApp yazışması ile işten çıkarmada emsal karar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yargıtay son noktayı koydu: WhatsApp yazışması ile işten çıkarmada emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin şirkete ait telefon üzerinden iş arkadaşları ve patronu hakkında yaptığı yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesini haksız buldu. Kararda, işçinin özel hayatına ve ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin orantısız olduğu vurgulandı; fesih işleminin geçersiz sayıldığı bildirildi.

Dairenin kararına göre, bir mühendis, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmasının ardından iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini, kendisine zimmetlenen cep telefonunun kişisel verilerini temizleyemeden kendisinden alınarak okunduğunu ve kişisel veri ihlali yapıldığını, kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, prim, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı ve manevi tazminat alacaklarının davalıdan tahsilini talep ederek dava açtı.

Davalı şirket, eski çalışanlarından kendisine zimmetlenen cep telefonunun talep edildiğini, telefondaki incelemede sadece iş görüşmesi yapması için verilen telefonla davacının şirket ve rakip firma çalışanları ile yaptığı mesajlaşmalarda şirket patronu ile çalışma arkadaşları hakkında hakaretlerinin tespit edildiğini bildirdi. 

Şirket, söz konusu yazışmaların tutanak altına alındığını, işçinin alacağının da bulunmadığını belirterek, davanın reddini talep etti.

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, şirketin, davacının telefonda bulunan özel hayatı oluşturan, başkalarıyla yaptığı mesajlaşmalarını okuma, bunları tutanak altına alma ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı bulunmadığından yapılan feshin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacının WhatsApp mesajları okunarak, özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiğini tespit ederek, işçinin manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.

İSTİNAF UYGUN BULDU, YARGITAY ONADI

Davalı şirketin istinaf başvurusu üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine geldi. Daire, usul ve esas yönünden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Şirketin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları ile mahkemenin gerekçesi kapsamında verilen kararı hukuka uygun bularak onadı.

Kararda, "Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1 hükmü uyarınca onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23