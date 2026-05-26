26 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

(٣٦) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَٓائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فٖيهَا خَيْرٌࣗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَٓافَّۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِـعَ وَالْمُعْتَرَّؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(36) Biz o büyükbaş hayvanları da Allah’ın size nişânelerinden kıldık; sizin için onlarda nice yararlar vardır.



Onlar (kesim için) sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah’ın adını anın, cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.



(Hac Suresi, 22/37) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

. âyette geçen büdn kelimesi Arap dilinde "iri yapılı" anlamına gelir. Bu sebeple kelime özellikle "develer" anlamında kullanılır. Sığır cinsini de kapsar biçimde kullanıldığı genellikle kabul edildiği (bk. Taberî, XVII, 162-163; Râzî, XXIII, 35) ve bağlama daha uygun düştüğü için meâlinde kelime "büyükbaş hayvanlar" şeklinde çevrilmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın”



Kaynak: İbn Mâce, “Edâhî”, 2





