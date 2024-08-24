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Ekonomi Yargıtay o kararı değiştirdi! Düğünde takılan takılar artık gelinin değil
Ekonomi

Yargıtay o kararı değiştirdi! Düğünde takılan takılar artık gelinin değil

Yeniakit Publisher
2024-08-24 17:56:00 -
Yargıtay o kararı değiştirdi! Düğünde takılan takılar artık gelinin değil

Daha önce alınan takılan takılar gelinindir kararı artık bozuldu. Yargıtay, düğünlerde takılan altınların kime ait olacağı konusundaki uzun süredir devam eden tartışmalara son noktayı koydu. Verilen karara göre, düğünlerde takılan altınlar ve diğer takılar, kim için takılmışsa o kişide kalacak. Bu kararla birlikte, düğün sonrası takıların paylaşımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar da hukuki bir zemine kavuşmuş oldu. Kararın emsal niteliği taşıdığı ve benzer davalarda yol gösterici olacağı belirtildi.

Yargıtay, düğünde takılan altınların kime ait olacağına dair tartışmaları bitirecek yeni bir karara imza attı. Takı kime takıldıysa o kişide kalacağına hükmedildi.

Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada "ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu" kararına hükmetti.

 "Erkeğe takılan ziynet eşyaları erkeğe, kadına takılan ziynetler ise kadına aittir"

Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, "'Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/5704 E. 2024/2402 K.' sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdi. Yeni içtihata göre, öncelikle bakılması gereken husus, taraflar arasında anlaşma olup olmadığıdır. Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır. Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir. Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacaktır. Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmaktadır. Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekmektedir. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecektir" diye konuştu.

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