Yargıtay kararı bozdu! Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız



Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davada 25 bin liralık tazminatı az bularak bozdu.

HAKARET İÇEREN GÖRSELLER PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Temmuz 2018'de yaptığı konuşmanın yanı sıra sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifade ve görseller paylaşıldı.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

ANKARA BÖLGE MAHKEMESİ TAZMİNAT MİKTARINI 25 BİN TL OLARAK BELİRLEDİ

Yargılama sonunda 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi.

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YARGITAY BÖLGE MAHKEMESİ'NİN KARARINI BOZDU

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenesi gerektiğine" hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.