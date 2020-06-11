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Aktüel

Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk’ün şehit edilmesi davasında sanığın cezasını onadı

Yargıtay, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu’na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:09:38 -
Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk’ün şehit edilmesi davasında sanığın cezasını onadı

Yargıtay, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu’na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.


Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Kaymakam Safitürk’ün şehit edilmesinin, PKK’nın amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

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