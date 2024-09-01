Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e trafikte saldırı! Tekme tokat dövüldü

30 Ağustos Cuma günü Kadıköy'deki Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra staddan aracıyla ayrılan Savcı İşçimen, otopark çıkışında arkasından kornaya basan sürücüyü uyarmak için aracından indi.

YERDE YATAN SAVCIYI DEFALARCA YUMRUKLADI

Korna basan araca doğru yönelen ve sözlü uyarıda bulunan İşçimen, aracın şoförü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, yumrukla yere düşürdüğü savcıyı yerde de defalarca yumruklayarak feci şekilde darp etti.

Olay kameraya yansırken, saldırganın 7 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, "İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.