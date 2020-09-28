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Aktüel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'e mesaj gönderdi:
Aktüel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'e mesaj gönderdi:

"Dün de bugün de yarın da din ve kan kardeşimiz, tek millet iki devlet olan can Azerbaycan'a yönelik işgalci Ermenistan'ın terörist saldırısını lanetliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:33:10 -
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'e mesaj gönderdi:

ANKARA (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'e gönderdiği mesajda Ermenistan'ın saldırılarını lanetledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Şahin, Aliyev'e gönderdiği mesajda, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yapılan saldırıdan duyduğunu üzüntüyü dile getirdi.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Dün de bugün de yarın da din ve kan kardeşimiz, tek millet iki devlet olan can Azerbaycan'a yönelik işgalci Ermenistan'ın terörist saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Zatıalinize en derin taziyelerimi sunuyorum."

Öte yandan Şahin, Aliyev'le telefonda da görüşerek taziyelerini iletti.

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