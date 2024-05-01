Yargıtay ÇHD Genel Başkanı Kozağaçlı’nın cezasını onadı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan eski Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik’e verilen hapis cezalarını onadı, 15 sanık hakkındaki hükümler yönünden ise dosyanın yerel mahkemeye iadesini kararlaştırdı.
Daire, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Kasım 2022’de karara bağlanan dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.Buna göre, Kozağaçlı’ya, “DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan verilen 12 yıl hapis cezası düzeltilerek onandı.
Sanık Barkın Timtik’e aynı suçtan verilen 12 yıl hapis cezası da onandı.
Sanıklar hakkındaki ilk derece mahkemesi kararının, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmesi ve hükümlerin istinaf kanun yoluna tabi olması nedeniyle dosyanın yerel mahkemeye iadesi kararlaştırıldı. Yargılama aşamasında ölmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilen Ebru Timtik hakkındaki temyiz başvurusu ise reddedildi.
İzmir’de 2 zanlı yakalandı
Öte yandan, İzmir’de terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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