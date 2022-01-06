Yargıtay Başkanı Akarca: Ülkemizdeki kadın cinayetleri Avrupa ortalamasının yarısının altında!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 2021 yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Kadın cinayetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akarca, "Keşke hiç olmasa ama sanki sadece Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyormuş gibi bir algı yaratılıyor." dedi.

Atlamalı temyiz uygulaması gündemde

Kadın cinayetlerine ilişkin yargılama sürecine değinen Mehmet Akarca, şunları söyledi:

Kadın cinayeti konusunda Türkiye, Avrupa ortalamasının yarısının altında ama sanki sadece Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Keşke hiç olmasa. Bu oranı da biz çok fazla görüyoruz. Bunu da kabul etmiyoruz.

Yargılama süreçlerinde cinayet davalarında öldürülme sebebi belliyse çok kısa zamanda bitirdiğimiz davalar da var. 1’inci veya 2'nci celsede karar aşamasına gelen davalar hepsi. Tabi bu kararların istinaf süreçleri oluyor. İstinafta bekliyor sonra Yargıtay süreci oluyor. Belki ilerleyen süreçte iş yükümüzü azaltabilirsek bu tür davaları istinafa götürmeden, atlamalı temyiz gibi doğrudan Yargıtay'a getirilmesini kanun koyucuya önerebiliriz.