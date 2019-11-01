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Yargıtay Başkanı 23 Mart’ta emekliye ayrılıyor

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 23 Mart 2020’de yaş haddinden emekliye ayrılacak.

2019-11-01 15:38:00 -
Yargıtay Başkanı 23 Mart’ta emekliye ayrılıyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Ankara gelecek yıl Yargıtay’daki zorunlu emekli olacak isimleri konuşuyor. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’inde aralarında bulunduğu 6 yüksek mahkeme mensubu 2020 yılı içinde yaş haddinden emekliye ayrılacak.

Yargıtay tarihinin en yüksek oyunu olmuştu

2004 yılında Yargıtay üyeliğine, 10 Şubat 2015 tarihinde ilk kez, 11 Şubat 2019 tarihinde ise Yargıtay tarihinin en yüksek oyunu(363 oy) alarak ikinci kez Yargıtay Başkanlığı’na seçilen İsmail Rüştü Cirit, 23 Mart 2020’de emekliye ayrılacak.

6 daire başkanı da emekli olacak

Cirit’in yanısıra Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Şahbaz, 6. Ceza Dairesi Başkanı Erkan Öztürk, 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, 20. Ceza Dairesi Başkanı İmlettin Köklü, 5. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Buyurgan ve 11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet Özgen de 2020 yılında yaş haddinden emekli olacak.

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