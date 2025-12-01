Yargılanmamak için Gazze’yi ve bölgeyi kan gölüne çeviren katile af yolu açıldı! Herzog: İsrail’in çıkarları için....

Terör devletinin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, katil Başbakanları Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebi konusunda açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump’ın af ricasından önce af talebinde bulunmayan ancak sonrasında koşa koşa af dilenen Netanyahu'nun af talebinin ülkede tartışmalara yol açtığını kaydeden Herzog, "Bu konunun en doğru ve hassas şekilde ele alınacağını açıklamıştım. Ama artık yalnızca İsrail devleti ve toplumunun çıkarlarını göz önünde bulunduracağım" ifadelerini kullandı.

Toplumun bazı kesimlerinden gelen ‘affetme’ baskısının kendisini etkilemediğini dile getiren Herzog, bütün İsraillileri konuya ilişkin görüşlerini açıkça söylemeye davet etti.

RÜŞVET, YOLSUZLUK, EMANET İHANET…

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla

ilk kez 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

YARGILANMAMAK İÇİN 4 ÜLKEYE SAVAŞ AÇTI

Netanyahu bu tarihten sonra yargılanmamak için bölge ülkelerine saldırılara başlamış, Lübnan, Suriye, İran ve Gazze’de katliamların önünü açmıştı. Toplumdan yükselen istifa seslerini ve grevleri böylece bastıran Netanyahu, Gazze’deki soykırımın devam edecek yargılamalardan alacağı mahkumiyeti önlemek için ABD Başkanı Trump’a koşmuştu. Trump da yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen ay Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise yine İsraillileri kandırarak af talebinde bulunmayacağını söylemiş hemen ardından 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.