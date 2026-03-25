Yargılamanın seyrine hiçbir etkisi yok! Murat Kapki kendi ifadesini yalanladı ama nafile

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ davasında yargılanan Murat Kapki, savcılıkta verdiği ifadesini mahkemede geri çekerek yalanladı. Özgür Özel’in “Murat Kapki ifadesini geri çekti” açıklaması sonrası CHP medyası ‘dava çöktü” şeklinde manşetler atarken Akit’in adli makamlardan elde ettiği bilgilere göre Kapki’nin ifadelerinin tutukluluktan kurtulmaya yönelik bir girişim olduğu ve bu nedenle Kapki hakkında etkinlik pişmanlık hükümüm uygulamadığı öğrenildi. Kapki’nin ifadesini geri çekmesinin dosyanın seyrine hiçbir etkisinin olmayacağı aktarılırken, dosyadaki söz konusu iddiaların zaten delillendirilmiş olduğu belirtildi.

Akit’in adli makamlardan edindiği bilgilere göre; Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, Murat Kapki’nin itiraflarından geri döndüğüne ilişkin gelişmenin dosyanın seyri açısından belirleyici olduğu yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

MURAT KAPKİ’YE ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ UYGULANMADI

Murat Kapki’nin avukatları aracılığıyla sunduğu dilekçenin hukuki açıdan herhangi bir belirleyici önemi bulunmamaktadır. Nitekim adli makamlar, söz konusu kişinin beyanlarını yeterli görmediğinden kendisi hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulamamıştır. Kapki’nin beyanlarının, dosya kapsamında zaten delillendirilmiş hususlarla sınırlı olduğu, soruşturmanın ilerlemesine katkı sunacak yeni veya özgün bilgiler içermediği bilinmektedir. Bu nedenle söz konusu beyanların, tutukluluktan kurtulmaya yönelik bir girişim niteliği taşıdığı değerlendirilmiştir.

YEĞEN ÇAĞRI KAPKİ TEHDİDE UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Nitekim Murat Kapki’nin etkin pişmanlıktan yararlanan yeğeni Berat Çağrı Kapki, emniyet aşamasında ifade vermemesi için amcasının eşi olan Feyza Kapki ve şirketlerin gayrıresmi yöneticisi ve Murat Kapki’nin ortağı serkan balbal tarafında avukat aracılığıyla baskı ve tehdide uğradığını, savcılık ifadelerine açıkça belirtmiştir. Sonuç olarak, daha önce delillerle ortaya konulmuş ve başkaca ifadelerle teyit edilmiş hususlara ilişkin beyanların geri alınmasının dosya açısından esaslı bir karşılığı bulunmamakta, bu durumun kamuoyunda farklı şekilde sunulması ise manipülatif değerlendirmelerden ibaret kalmaktadır.

İşte tehdide uğrayan Çağrı Kapki’nin ifadesi*Murat Kapki’nin etkin pişmanlıktan yararlanan yeğeni Berat Çağrı Kapki’nin ifadesi aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur:*

"Berat Çağrı Kapki 26.06.2025 tarihli ifadesinde özetle; ''...Şöyle ki biz emniyette gözaltında bulunduğumuzda yanıma Selcen isimli avukat geldi. Bana kendisinin Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından gönderildiğini söyledi. Hiçbir şey bilmediğimi, sadece para çektiğimi söyleyebileceğimi söyledi. Bunları söylemem için bana baskı kurdu, hatta tehdit etti. Ferko isimli iş yerine ve Murat Kapki'ye ait Acankent'te bulunan villaya götürdüğüm valizlerin içinde kuru temizlemeden gelen giysiler olduğunu söylememi tembihledi. Halbuki bu valizlerin içleri para doluydu.

Gözaltındayken Şeyhmus Sarıboğa'nın, Güngör Gürman'ın ve benim ifademi Selcen isimli avukat organize etti. Amacı Şeyhmus Sarıboğa'nın serbest bırakılmasını sağlayarak şirketlerdeki işlerinin devam ettirilmesiydi.

Bu sebeplerden dolayı avukatlara güvenmediğim için bu ifademi avukatsız olarak vermekteyim.

Dosya kapsamından daha önce vermiş olduğum ifademde ve diğer şüpheli ve tanıkların beyanlarında olduğu gibi bankalardan çekilen nakit paraları elden teslim alıp Ferko Plaza'da bulunan Murat Kapki'nin şirketine ve Acarkent'te bulunan villasına birçok kez götürdüm.

Ayrıca Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde de bahsettiği üzere Murat Kapki'nin Ferko Plaza'da bulunan odasında gizli bir bölme vardı. Bu bölmede bir dolap bulunuyordu. Bu dolabın kapısı açıldığında içeride yaklaşık bir buçuk metre kare büyüklüğünde ve bir buçuk metre uzunluğunda bir kasa vardı. Paraları bu kasada tutardı.

Murat Kapki, ofise gelen bu nakit paraların büyük bir bölümünü dövize çevirerek genelde dolar alırdı. Şirkette çalışan Sinan Sepetçi, dövizcileri ofise çağırırdı ve bu suretle dövizler teslim alınarak paralar kuryelere verilirdi.

Murat Kapki'nin Acarkent'te oturduğu B209 numaralı villasında da aynı şeklide bir metre büyüklüğünde iki adet kasa bulunurdu. Sahte faturalarla nakde çevrilip aklanan paraların büyük bir bölümü Acarkent'teki villaya, Feyza Hanım'ın himayesine gönderilirdi. Murat Kapki, gözaltına alındıktan sonra Murat Kapki'ye ait bütün şirketlerin yönetimi resmi olarak olmasa bile fiili olarak Feyza Kapki ve Serkan Balbal'a geçti. Şirketleri bu ikisi yönetiyordu.

Önceki ifademde her ne kadar Ahmet Çiçek ve yanında çalışan Furkan Yalçınkaya'yı tanıdığımı söylemesem de bu iki şahısla sık sık Ferko Plaza'da bulunan şirkete gelirlerdi. Bu sebepten dolayı her ikisini de, ayrıca bankadan beraber para çektiğimiz için yakinen tanırım.

Elif Kapki ile Murat Kapki'nin yanında sekreter olarak çalıştığından dolayı tanıştık. 2024 senesinin Kasım ayında ise evlendik. Elif, Murat Kapki'nin talimatıyla bazı bankasal ve finans işlerini takip ederdi. Bankalardan nakit çekilen paraların ne zaman çekileceğini, kim tarafından çekileceğini kendisi organize ederdi fakat kendisi bu paraların suçla alakalı olduğunu bilmezdi. Sadece Murat Kapki'nin çalışanı olduğundan dolayı kendisi tarafından verilen talimatları yerine getirirdi. Ara sıra Elif'in de bankadan para çekecek eleman olmadığı zamanlarda kendisi de para çekmeye veya yatırmaya bankaya gitmişliği vardır.

Serkan Balbal isimli şahıs ile Murat Kapki, yaklaşık 4-5 yıldır arkadaştırlar. Beraber tatile çıkarlar, yurt dışı gezileri yaparlardı. Hemen hemen her gün beraber takılırlardı. Murat Kapki. Gözaltına alındıktan sonra ise yukarıda bahsettiğim üzere şirketlerin yönetimini Feyza Kapki ile birlikte yürütmekteydiler. Bu süreçte, suçtan kazanarak aldıkları birçok menkul ve gayrimenkulü Murat Kapki hakkındaki bu soruşturmayı öğrendikten sonra kaçırdılar.

Beykoz Acarkent'te oturdukları B209 numaralı villayı Murat Kapki, Serkan Balbal'ın adına yaptı. Suçtan akladığı nakit parayı Serkan Balbal'a elden vererek Serkan'ın, Murat Kapki'nin hesabına göndermek suretiyle devrini gerçekleştirdiler. Yani resmiyette Serkan, Murat Kapki'ye para vermiş gibi göründü. Halbuki Serkan bu parayı zaten elden teslim almıştı.

Murat Kapki gözaltına alındıktan sonra Ferko'da bulunan şirkete nakit para gelmezdi. Bu süreçte paraların hepsi Acarkent'te bulunan villaya götürülerek Feyza Kapki'de toplanırdı. Bu paraları Feyza Kapki'ye genelde Şeyhmus Sarıboğa götürürdü. Feyza Kapki ise bu paraları Serkan Balbal'a verirdi. Yani Serkan Balbal, Murat Kapki'nin kasası konumundaydı. Serkan Balbal'ın bu paraları ne yaptığını bilmiyorum fakat Murat Kapki'nin kendine ait bir kısım parayı JP Morgan vasıtasıyla ABD'ye götürdüğünü biliyorum.

Son iki yıldır Murat Kapki, Nişantaşı'nda bulunan Ersan Diamond isimli saatçiye sıklıkla giderdi. Burada Ersan isimli şahıstan saat alırdı, bazen de satardı fakat gözaltına alınmadan önceki 3-4 aylık dönemde Ersan'a değerli tablo satmaya başladı.

Murat Kapki'nin Acarkent'te bulunan villasında yaklaşık 45-50 tane tablo vardı. Bu tabloların hepsi çok değerliydi. Tanesi yaklaşık 100.000,00 USD değerinde tablolardı. Evin duvarları tamamen bu tablolarla doluydu. Duvar neredeyse hiç görünmezdi. Murat Kapki gözaltına alınmadan yaklaşık 1-2 ay önce bu tabloları evden toplamamızı ve şirketin kamyonetiyle şirketten gelen elemanlarla birlikte Teşvikiye Fırın Sk. No:11 adresinde bulunan Nişart isimli tablo satan galericiye götürdük. Buranın hemen karşısında bulunan apartmanın en üst katındaki depoya yaklaşık 45-50 adet tabloyu istifleyip yerleştirdik. Bu Nişart isimli iş yerinin sahibi Ali isimli şahıs Acarkent'teki villadan tablolar taşınırken orada bulunuyordu. Depoya taşınana kadar da taşımaya eşlik etti.

Bu tabloların taşındığı esnada Güngör Gürman, Şeyhmus Sarıboğa, soyadını bilmediğim ufuk isimli şahıs, Ufuk'un yanında ismini bilmediğim 4-5 kişi daha vardı. Bu şahısların hepsi Murat Kapki'nin BFK isimli şirketinde çalışan elemanlardır.

Murat Kapki gözaltına alınmadan yaklaşık 2 ay kadar önce Marmaris Bozburun'da Serkan Balbal ile birlikte bir arsa satın aldılar. Bu arsayı benim üzerime yaptılar. Daha sonra ise bu arsayı Serkan Balbal'ın üzerine devrettim.

Murat Kapki ile Serkan Balbal, aralarındaki para alışverişini sanki bir borç ilişkisi varmış gibi kurgulamaktadırlar. Muhtemelen ifadeye çağrıldığında birbirimizden borç aldık verdik minvalinde beyanlarda bulunacaklardır.

Yine Murat Kapki, bir adet Ferrari marka aracı benim adıma yaptı. Kendisi gözaltına alınmadan yaklaşık 3 ay önce ABD'de bulunmaktayken Ferrarisini ismini bilmediğim bir şahsa sattı. Benim adıma gözüktüğü için hesabıma gelen 21 milyon TL'yi Murat Kapki'nin talimatıyla onun hesabına gönderdim.

Murat Kapki tutuklandıktan sonraki süreçte ise kız kardeşinin kocası olan Enes Kant'ın üzerine Lotus marka bir aracı devretti. Murat Kapki'nin bir galericiden alacağı vardı. Alacağına karşılık olarak galerici nakit para veremediğinden dolayı bu Lotus marka aracı Enes'in adına yaptılar. Arabayı da Serkan Balbal'ın tanıdığı Levent veya Etiler'de bulunan adını bilmediğim bir galeriye çektiler.

Bu soruşturma sürecinde Murat Kapki, teknesini eşi Feyza Kapki'nin adına devretti, tutuklandıktan sonraki süreçte ise bu tekneyi Tarık isimli kaptan ile Yunanistan'ın Kos adasına kaçırdılar.

Murat Kapki gözaltına alınmadan önce Zeynep Tezcan isimli avukatın adına 4 adet gayrimenkulün devrini mal kaçırmak için yaptılar. Zeynep Tezcan, Murat Kapki'nin çok eski tanıdığıdır. Birlikte tekne gezileri, tatillere gitmişlerdir. Bu gayrimenkullerin devrini de Ferko isimli şirkette konuştuklarından dolayı biliyorum. Zeynep Tezcan, bahsettiği gibi bu gayrimenkulleri avukatlık ücreti olarak almamıştır, bizzat mal kaçırılmasına yardım etmek amacıyla devrini almıştır.

İsmail Kaan isimli şahsa da 8 adet gayrimenkul devri gözaltı sürecinden önce gerçekleştirilmiştir. Ancak İsmail Kaan bu gayrimenkullerin suçtan elde edildiğini bilmemektedir. Kendisi tamamen iyi niyetli olduğundan dolayı bu devri sorgulamadan kabul etmiştir. İsmail Kaan'ın masum olduğuna inanıyorum.

Murat Kapki tutuklandıktan sonraki süreçte Murat Kapki tüm işlerini kurmuş olduğu YBB Medya AŞ isimli firmaya kaydırmaya başladı. Bu şirketi de muhtemelen başka bir kişi adına yapmıştır. YBB'nin açılımı, Murat Kapki'nin çocukları olan Yağmur, Burak ve Beyza isimlerinin baş harfleridir.

01/02/2025 tarihinde Alemdağ'da bulunan BFK şirketinin hemen bitişiğindeki Lassa lastik deposunda yangın çıkmıştı. Eşim Elif Kapki'yi Serhat Kapki evden alarak BFK şirketine gittiler. Eşim Elif Kapki'den öğrendiğime göre şirket içerisinde bulunan kasadan para dolu 3 valiz çıkarmışlar. Bu paraları da Serhat Kapki arabasıyla Murat Kapki'nin Acarkent'teki evine götürmüş.

Serhat Kapki, BFK isimli şirketin genel müdürüdür. Zaten bu şirket bir dönem onun üzerineydi. Şirkette bulunan kasanın şifresini de Serhat Kapki bilmektedir. Kendine ait de bir genel müdür odası bulunmaktadır.

Sim Medya, BFK, Kapki Medya, MSO, SMO isimli şirketler her ne kadar başkalarının adına resmiyette görünse de bu şirketlerin hepsinin sahibi Murat Kapki'dir. Murat Kapki, bu şirketlerde tek söz sahibidir. Zaten sektörde de herkes bu şirketlerin Murat Kapki'nin olduğunu bilir ve tüm pazarlıkları, ticari görüşmeleri Murat Kapki ile yaparlardı.

Murat Kapki, emniyete tahsisli çakarlı bir araç kullanırdı fakat bu aracın kimin adına tahsisli olduğunu bilmiyorum. Bu araçla da zaman zaman nakit para taşırdık.

İfademde tüm bildiklerimi açık ve samimi bir şekilde anlattım. Murat Kapki'nin sahte fatura ile nakde çevirdiği paraları akladığını, soruşturma sürecinde kaçırdığı mallarını bildiğim kadarıyla anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum...'' şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.”