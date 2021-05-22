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Gündem Yargı reformu nedir? Yargı reformu neyi kapsayacak?
Gündem

Yargı reformu nedir? Yargı reformu neyi kapsayacak?

Yargı reformu içeriği nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformu paketinin dördüncüsünün Meclis'e sunulacağını açıkladı. Bu sebeple pek çok kişi yargı reformunun içeriğini, ne zaman meclise sunulacağını araştırmaya başladı. Peki, yargı reformu ne içeriği ne?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:19:00 -
Yargı reformu nedir? Yargı reformu neyi kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformu paketinin dördüncüsünün Meclis'e sunulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak uzlaşıp kamuoyuna sunacağız'' dedi. Peki, yargı reformunda neler yer alacak?

Yargı reformu nedir? Yargı reformu neyi kapsayacak?

AK Parti milletvekillerinin, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırladığı ve üzerinde çalışmayı sürdürdüğü yargı paketine İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan düzenlemeler girdi. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planı'nın yasal düzenleme gerektiren hedef ve faaliyetlerine yönelik ilk adım atılmış oldu. Kanun teklifi taslağına göre, vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilecek.

Israrlı takip fiilleri suç sayılacak ve bu suçu işleyenlere hapis cezası verilecek. Bu suçun, çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

Ayrıca katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak. Çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hakim, savcı ve avukatlar cübbe giymeyecek. Kanun teklifinin, kısa sürede TBMM'ye sunulması ve Meclis tatil edilmeden yasalaşması hedefleniyor.

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Yorumlar

süleyman

ne reformmuş be. 
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