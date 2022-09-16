Yargı dizisine 6 yeni isim!

Ay Yapım imzalı Yargı yeni sezon için kadrosuna yeni oyuncular dahil etti. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde olduğu dizi geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler ekleyen Yargı dizisi 18 Eylül pazar günü saat 20.00’da ekranlarda yer alacak. İşte Yargı'ya yeni sezonda dahil olan isimler…

Yargı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. İzleyicileri yeni sezon heyecanı sararken dizinin oyuncu kadrosunda da yeni isimler olduğu açıklandı. İlerleyen günlerde ekrana gelmesi beklenen yargı dizisinin oyuncu kadrosuna Elif Melda Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, Emir Özden, Merih Ermakastar, Muttalip Müjdeci ve Kenan Bal dahil oldu.