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Medya Yargı dizisi için şok eden iddia!
Medya

Yargı dizisi için şok eden iddia!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yargı dizisinin sezon sonunda final yapacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 17:02:00 - 2023-03-02 17:19:09
Yargı dizisi için şok eden iddia!

Ekrana veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. İddialı yapımlar arasında yer alan dizi için geri sayım başladı. Art arda yayın hayatına başlayan diziler yine peş peşe final yapıyor.

Yeni veda haberi Kanal D’nin iddialı dizisinden geldi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında iki hafta boyunca ekrana gelememişti.

Final yapacak

Yargı dizisinin haziran ayında final yapacağı iddia ediliyor. Başlangıçta tek sezonluk olan dizinin bir sezon daha devamına karar verilmişti.

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken dizinin Yunanistan'da da uyarlaması yapılmıştı.
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