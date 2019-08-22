Yardımcı antrenör Orhan Ak istifa etti
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.22 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak, görevinden ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımda görev almasının ardından taraftar tarafından protesto edilen Ak'ın istifa kararını kulübün eski yöneticisi Candaş Tolga Işık sosyal medyadan duyurdu.
Işık, Orhan Ak'ın kendisini arayarak 3. kez istifa ettiğini söylediğini açıkladı.
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