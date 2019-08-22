Yardımcı antrenör Orhan Ak istifa etti Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak, görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda görev almasının ardından taraftar tarafından protesto edilen Ak'ın istifa kararını kulübün eski yöneticisi Candaş Tolga Işık sosyal medyadan duyurdu. Işık, Orhan Ak'ın kendisini arayarak 3. kez istifa ettiğini söylediğini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.