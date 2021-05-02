Yardım parası nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım desteği nereden alınır?

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte sosyal yardım başvuru şartları

Yardım parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için sorulama ekranına tıklayarak e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Ardından arama butonundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne geçin ve sorgulamak kısmına tıklayın.

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